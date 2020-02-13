Экономика

09:19 13.02.2020

Нацбанк отсрочил до 2 июня вступление в силу требований к банкам по раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах

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Нацбанк отсрочил до 2 июня вступление в силу требований к банкам по раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах

Национальный банк Украины (НБУ) отсрочил со 2 марта до 2 июня вступление в силу требований к финансовым учреждениям по раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах, рассмотрев ряд предложений участников рынка и банков к Положению об информационном обеспечении банками клиентов о банковских и других финансовых услугах.

Согласно сообщению на сайте центробанка, с февраля по май регулятор планирует провести совместную работу с банками и отработать требования относительно раскрытия полной информации.

"Главное изменение, которое должно состояться на сайтах и в рекламе банков, - должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация об услугах, их полная стоимость для потребителя, условия получения и риски. Это позволит потребителю принимать действительно взвешенные финансовые решения", – отметил Нацбанк.

Он уточнил, что управление защиты потребителей финансовых услуг НБУ со 2 июня начнет осуществлять ежегодный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков, а также контролировать соблюдение требований по раскрытию информации.

Соответствующие изменения содержит постановление правления НБУ от 11 февраля №18 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 28 ноября 2019 №141".

Теги: #реклама #нбу #требования
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