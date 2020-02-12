Экономика

20:07 12.02.2020

Фонд госимущества не рассматривает быстрый путь приватизации "Турбоатома" и "Электротяжмаша"

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Фонд госимущества не рассматривает быстрый путь приватизации "Турбоатома" и "Электротяжмаша"

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Дмитрий Сенниченко считает, что Приватизация ГП "Электротяжмаш" и АО "Турбоатом" (оба - Харьков) в ближайшие месяцы не произойдет, сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

"Сейчас мы не рассматриваем быстрый путь приватизации этих предприятий... Будем к этому очень внимательно подходить. Это точно не произойдет в ближайшие месяцы и, может, не в этом году", - сказал Сенниченко во время встречи с главой Харьковской обладминистрации Алексеем Кучером.

По его мнению, нельзя допустить, чтобы приватизация привела к уничтожению этих предприятий.

"Ни в коем случае мы не должны допустить покупку предприятия конкурентами с целью уничтожения или передать их непрофессиональным операторам", - подчеркнул глава ФГИ.

Он отметил, что перед новым руководством "Электротяжмаша" поставлена задача увеличить на 30% зарплату и вывести предприятие на прибыль. Планируется, что с 1 марта предприятие, которое закончило 2019 год с убытками и было вынуждено перейти на сокращенную рабочую неделю, вновь перейдет на полную рабочую неделю.

"За последние 5 лет "Электротяжмаш" потерял 30% рабочих, дебиторская задолженность составляет 500 млн грн, кредит - 900 млн грн. Но у нас есть новый руководитель, у которого есть видение развития предприятия. Первые шаги сделаны: заработная плата выплачена, контракты подписываются. На закупках за месяц сэкономлено 60 млн грн. У предприятия есть совместные проекты с "Турбоатомом" для "Гидроэнерго", - сказал Сенниченко.

В свою очередь Кучер сообщил, что обсуждал в посольстве Узбекистана возможность заключения контрактов на общую сумму около $1 млрд.

"Мы можем загрузить эти два предприятия на 7-10 лет вперед. Речь идет о контрактах на сумму около 1 млрд долл. США", - сказал Кучер.

Теги: #фги #электротяжмаш #турбоатом
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