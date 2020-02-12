Экономика

19:06 12.02.2020

ФРС будет следить за экономическими данными для оценки влияния коронавируса - Пауэлл

2 мин читать
ФРС будет следить за экономическими данными для оценки влияния коронавируса - Пауэлл

Федеральная резервная система (ФРС) США будет следить за экономическими данными для оценки влияния коронавируса, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе слушаний в банковском комитете Сената в среду.

При этом он ожидает, что воздействие заболевания отразится на статданных в скором времени.

"Все так неопределенно, что еще рано даже спекулировать" относительно влияния коронавируса на американскую экономику, сказал глава ЦБ. "Мы будем смотреть на экономические показатели", - заявил он.

Выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей днем ранее, Пауэлл сказал, что распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США.

"Низкие ставки больше не являются нашим выбором", - сказал Пауэлл в среду. ФРС в случае ухудшения ситуации в экономике скорее будет использовать количественное смягчение (QE), прогнозирование процентных ставок и курса денежно-кредитной политики в целом (forward guidance). Он отметил, что Федрезерв будет применять свои инструменты решительно в случае необходимости.

Глава ФРС также указал на уменьшение неопределенности в торговой сфере, что может способствовать повышению инвестиций.

Нынешняя ситуация с низкой безработицей, растущими зарплатами и сильным рынком труда будет сохраняться, поскольку реальных причин для изменения нет, сказал Пауэлл.

Отвечая на вопрос сенаторов относительно роста дефицита бюджета и задолженности США, глава Федрезерва ответил, что "нам надо, чтобы долг рос медленнее, чем повышается экономика".

Теги: #сша #конгресс #выступление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:15 12.02.2020
Американский регулятор расширяет расследование в отношении гигантов IT-сектора

Американский регулятор расширяет расследование в отношении гигантов IT-сектора

11:49 12.02.2020
В США заявили о существовании "тайного" доступа Huawei к мобильным сетям по всему миру

В США заявили о существовании "тайного" доступа Huawei к мобильным сетям по всему миру

09:36 12.02.2020
Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

07:52 12.02.2020
Трамп рассматривает кандидатуру члена Палаты представителей Стюарта на пост директора Нацразведки

Трамп рассматривает кандидатуру члена Палаты представителей Стюарта на пост директора Нацразведки

06:24 12.02.2020
Трамп готов к саммиту с Ким Чен Ыном, если это приведет к денуклеаризации КНДР - О'Брайен

Трамп готов к саммиту с Ким Чен Ыном, если это приведет к денуклеаризации КНДР - О'Брайен

02:47 12.02.2020
США намерены заявить о сделке с талибами уже на этой неделе – телеканал

США намерены заявить о сделке с талибами уже на этой неделе – телеканал

01:33 12.02.2020
Трамп предложил Пентагону привлечь бывшего помощника президента к дисциплинарной ответственности

Трамп предложил Пентагону привлечь бывшего помощника президента к дисциплинарной ответственности

23:38 11.02.2020
НАСА перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 14 февраля

НАСА перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС на 14 февраля

20:21 11.02.2020
Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

Две трети американцев верят, что Трамп будет переизбран - опрос

17:33 11.02.2020
Помпео потребовал от Дамаска и Москвы немедленно прекратить бои в Идлибе

Помпео потребовал от Дамаска и Москвы немедленно прекратить бои в Идлибе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Украины 13 февраля встретится с бизнесом в узком кругу, затем намерен встретиться в широком формате

Правительство создало Агентство по управлению государственным долгом - Гончарук

Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

НБУ сократил число банков для стресс-тестов в 2020г с 29 до 16

Рост пассажирооборота авиакомпаний мира в 2019 г замедлился до 4,2% - IATA

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Украины 13 февраля встретится с бизнесом в узком кругу, затем намерен встретиться в широком формате

Число очень богатых людей в мире выросло на 10% в 2019 г. - исследование

Рабочая группа Офиса президента обсудила восстановление экономики Донбасса, проблемы водоснабжения, угольной отрасли и экологии региона

ИнГОК, добросовестный налогоплательщик, стал жертвой недобросовестного контрагента – заявление "Метинвеста"

"ДТЭК Энерго" призывает остановить манипуляции на рынке электроэнергии

Правительство создало Агентство по управлению государственным долгом - Гончарук

Кабмин намерен перенаправить 429 млн грн с финансирования БФР на налоговую милицию

Три украинских стартапа прошли в акселерационную программу Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

Boeing в январе не получил ни одного заказа на самолеты

Кабмин планирует в среду создать Агентство по управлению госдолгом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА