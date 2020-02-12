Рабочая группа Офиса президента обсудила восстановление экономики Донбасса, проблемы водоснабжения, угольной отрасли и экологии региона

В Офисе президента Украины под председательством советника Владимира Зеленского Олега Устенко состоялась очередная встреча экспертной группы по решению экономических проблем Донбасса.

"Учитывая задачи президента Украины Владимира Зеленского, поставленные перед рабочей группой, экспертами проведены аналитические исследования и разработаны рекомендации, которые требуют неотложного обсуждения и принятия решений по их реализации", - сказал на встрече в среду Устенко, сообщает пресс-служба президента.

Эксперт по региональному развитию Алексей Стародубов отметил целесообразность создания на Донбассе экономического хаба. "Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и т.д. - все это существует на подконтрольной части Донбасса", - отметил он.

Стародубов также добавил, что в рамках рабочей группы уже подготовлена методика, которая позволяет определить основные этапы восстановления экономики Донбасса.

Заместитель исполнительного директора Украинского центра содействия инвестициям и торговле Ирина Титарчук отметила, что такая методика позволяет рассчитать ущерб, нанесенный экономике региона во время боевых действий. В частности, это потери инфраструктуры, производственных мощностей, убытки от несанкционированного использования природных ресурсов, ухудшение окружающей среды и потери человеческих ресурсов.

Участники совещания обсудили проблему водоснабжения Донбасса. Эксперт Владимир Каниболоцкий отметил, что боевые действия привели к значительным убыткам в системе водоснабжения региона. В отдельных населенных пунктах наблюдаются постоянные проблемы с поставками воды и ее качеством.

"Ключевой проблемой является привлечение дополнительных источников водоснабжения в регионе", - подчеркнул он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил заинтересованность в наработках экспертов по решению вопросов обеспечения водоснабжения Донбасса.

Во время совещания поднимались вопросы угольных предприятий и энергоснабжения в регионе. Также речь шла о проблемах экологии Донбасса. Беспокойство сейчас вызывает угроза подтопления территорий шахтными водами.

Устенко призвал всех представить свои предложения по вопросам, которые поднимались во время совещания с целью выработки конкретных решений. По результатам встречи было принято решение о практической реализации экспертных наработок, а также согласована дата следующей встречи.