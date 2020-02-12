"ДТЭК Энерго" призывает остановить манипуляции на рынке электроэнергии

"ДТЭК Энерго" считает необходимым принять оперативные меры по предотвращению манипуляций на рынке электрической энергии и призывает его участников, а также государственные органы сделать для этого все от них зависимое.

Согласно сообщению "ДТЭК Энерго" в среду, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель" в своих последних заявлениях подтвердили факт масштабных манипуляций на "рынке на сутки вперед" (РСВ), которые приводят к необоснованному снижению цены на электроэнергию.

В связи с этим "ДТЭК Энерго" призывает НКРЭКУ начать расследование фактов занижения цены на РСВ с дальнейшим закрытием заявок на балансирующем рынке, а также как можно скорее внести изменения в Правила рынка, призванные остановить искажение работы рыночных механизмов и возобновить роль балансирующего рынка.

По мнению компании, ГП "Оператор рынка" обязан обнародовать перечень участников рынка, которые в заявках на продажу электроэнергии на РСВ в январе-феврале 2020 года устанавливали минимальные почасовые цены продажи электроэнергии.

Кроме того, "ДТЭК Энерго" обращает внимание НЭК "Укрэнерго" на необходимость обнародовать информацию о почасовой и посуточной закупке электроэнергии на балансирующем рынке всеми трейдерми и поставщиками за период январь-февраль 2020 года.

Как поясняют в ДТЭК, манипуляции на рынке, в частности, заключаются в подаче недобросовестными участниками рынка заявок на продажу несуществующих объемов электроэнергии, что приводит к падению цены и невозможности для производителей продать свою электроэнергию на этом сегменте рынка. В дальнейшем эти участники, как объясняют в "ДТЭК Энерго", закрывают свою заявку электроэнергией с балансирующего рынка, где впоследствии последних изменений в Правила рынка цена складывается ниже, чем на РСВ.

Кроме убытков добросовестных участников рынка вследствие таких манипуляций, это несет тяжелые последствия для ГП "Гарантированный покупатель", указывают в компании.

Как сообщалось, НКРЭКУ по результатам рассмотрения информации о торгах электрической энергией на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в январе констатировала наличие заявок, параметры которых могут свидетельствовать о манипуляциях на рынке. В связи с этим НКРЭКУ предостерегла участников рынка электрической энергии от осуществления действий, запрещенных Правилами поведения, и сообщила, что рассматривает вопрос об осуществлении мероприятий по контролю в виде невыездных проверок хоздеятельности участников, которые в своих заявках на продажу э/э в январе 2020 года устанавливали цены на искусственном уровне. После падения цены больше, чем на 40%, на РСВ на 9 февраля о расследовании фактов манипуляции регулятором заявила его член Ольга Бабий.

В свою очередь, ГП "Оператор рынка" по результатам углубленного анализа рынка "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточного рынка (ВСР) обратилось к НКРЭКУ с инициативой внести изменения в правила рынка по части подачи заявок на куплю-продажу э/э.

ГП "Гарантированный покупатель" заявило о получении им в январе-феврале 2020 года убытков от продажи на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и балансирующем рынке (БР) электрической энергии НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" из-за значительного предложения на обозначенных сегментах и низких цен реализации.