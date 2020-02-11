Экономика

19:48 11.02.2020

Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

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Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

Министерству финансов Украины на аукционах во вторник удалось разместить все впервые выставленные 14-месячные долларовые облигации внутреннего госзайма на $202,3 млн со ставкой отсечения 3,5% годовых, тогда как в конце декабря 10-мес. долларовые бумаги продавались по ставкам до 3,45%, а в начале декабря 14-мес. – по ставкам до 4% годовых.

Согласно информации на сайте ведомства, суммарный спрос на долларовые ОВГЗ достиг $279 млн по ставкам от 3,2% до 4,9%, и Минфин, отклонив 21 заявку из 69, смог опустить средневзвешенную доходность до 3,39% годовых.

На гривневых аукционах Минфин существенно – до 9,53% – понизил ставки отсечения 3-мес. и 16-мес. бумаг, тогда как еще две недели или неделю назад они составляли соответственно 10,25% и 10,1% годовых.

Сделать это удалось благодаря нескольким крупным заявкам и ограниченному предложению: по 3-мес. бумагам было удовлетворено 4 заявки на 0,5 млрд грн из 8-ми на 1,16 млрд грн, а по 16-мес. – 2 заявки на 1 млрд грн из 8-ми на 1,63 млрд грн.

В то же время на аукционах по более "длинным" ОВГЗ спрос были ниже предложения: 0,5 млрд грн на 2-летние бумаги и 2,18 млрд грн по впервые предложенному выпуску 4-летних, тогда как предложение составляло соответственно 2 млрд грн и 3 млрд грн.

В результате средневзвешенная доходность по 2-летним бумагам даже немного подросла по сравнению с аукционом двухнедельной давности – до 10% с 9,86%, хотя ставка отсечения была снижена с 10,2% до 10%.

По 4-летним ОВГЗ Минфин отказался удовлетворить 5 небольших заявок из 17 на общую сумму 45 млн грн, в которых ставки доходили до 10,2%, поставил ставку отсечения на уровне 10,09% и получил средневзвешенную доходность 9,99% годовых.

Суммарный объем продаж на прошедших гривневых аукционах вырос до 4,24 млрд грн с 2,3 млрд грн неделей назад, что однако меньше двух предыдущих вторников, когда Минфин привлекал по 6,3 млрд грн.

Теги: #аукцион #овгз
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