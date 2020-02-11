Экономика

15:07 11.02.2020

ЕЦБ может принять решение относительно цели по инфляции к июлю в рамках пересмотра стратегии

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ЕЦБ может принять решение относительно цели по инфляции к июлю в рамках пересмотра стратегии

Европейский центральный банк (ЕЦБ) установил амбициозные сроки для пересмотра своей стратегии и может принять решение о том, стоит ли менять цель по инфляции, уже летом этого года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Источники агентства сообщают, что сотрудники ЕЦБ уже начали работу над оценкой стратегии, хотя некоторые процессы еще не получили официального одобрения совета управляющих.

Для работы над пересмотром стратегии ЕЦБ создаст восемь рабочих групп, каждая из которых займется изучением отдельного вопроса - от фундаментальной проблемы инфляции, до оценки современных проблем, включая изменение климата и торговых отношений, отмечают источники.

По их словам, члены совета управляющих ЕЦБ будут посещать семинары по конкретным вопросам непосредственно перед двумя следующими заседаниями Центробанка - в марте и апреле.

Предложения относительно того, стоит ли ЕЦБ менять текущий целевой показатель инфляции (чуть менее 2%) должны быть внесены в июне, а соответствующие решения планируется принять в июле, отметил один из источников.

Европейский ЦБ сообщил о решении начать пересмотр своей стратегии по итогам заседания 23 января. Тогда же он объявил, что рассчитывает завершить пересмотр к концу 2020 года.

Теги: #ецб #стратегия
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