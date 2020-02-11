Экономика

14:29 11.02.2020

Гетманцев заявил о необходимости поддержки малого бизнеса в переходе на безналичный расчет

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Гетманцев заявил о необходимости поддержки малого бизнеса в переходе на безналичный расчет

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о необходимости разработки комплексной программы поддержки перехода малого бизнеса на безналичные расчеты.

"Относительно стоимости официального перехода с наличного в безналичный расчет… мы должны предоставить комплексную программу для малого бизнеса по поддержке его перехода на "безнал", – сказал он во время круглого стола на тему "Нужна ли украинцам наличка?" во вторник в Киеве.

По мнению Гетманцева, стоимость перехода малого бизнеса на безналичные расчеты слишком высока для него.

По оценкам руководителя направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгения Васильцова, стоимость эквайринга при переходе на безналичные расчеты обойдется малому бизнесу в 2% от суммы транзакции, а за расчетно-карточное обслуживание, обналичивание средств и другие платежи предпринимателю придется отдавать около 11%.

Вместе с тем Васильцов отметил, что банки продолжают способствовать переходу бизнеса на "безнал". В частности, в 2019 году ПриватБанк по Украине расставил 60 тыс. POS-терминалов. Кроме того, 24 тыс. предпринимателей в минувшем году начали использовать QR-коды для перевода средств.

Теги: #гетманцев #безналичные_платежи #бизнес
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