Экономика

00:37 11.02.2020

Правительство перечислило 163 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами

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Правительство перечислило 163 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами

Кабинет министров направил второй транш в размере 163 млн грн на погашение задолженностей по заработной плате перед украинскими шахтерами, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграм-канале.

"Правительство перечислило 163 млн грн для погашения задолженности по зарплатам шахтерам за декабрь 2019 года. До этого 5 февраля правительство направило еще 163 млн грн на погашение задолженности работникам этих шахт", - написал Гончарук.

В частности, долги выплатили работникам ГП "Шахта им. М.С.Сургая", ГП "Ш/у "Южнодонбасское №1", ГП "Мирноградвугилл", ГП "Селидовуголь", ГП "Торецьквугилля", ГП "Первомайскуголь", ОАО "Лисичанскуголь", ГП "Львовуголь", ГП «"Волыньуголь".

"Выплата зарплат шахтерам в полном объеме - одна из приоритетных задач для правительства сегодня. В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли", - резюмировал премьер.

Теги: #шахтеры #выплаты #украина #долг #зарплата
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