Экономика

19:08 10.02.2020

Рост пассажирооборота авиакомпаний мира в 2019 г замедлился до 4,2% - IATA

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Рост пассажирооборота авиакомпаний мира в 2019 г замедлился до 4,2% - IATA

Авиакомпании мира увеличили в 2019 году пассажирооборот на 4,2%, свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Таким образом, темпы подъема существенно замедлились с 7,3%, зафиксированных по итогам 2018 года. Кроме того, показатель впервые с глобального финансового кризиса 2009 года опустился ниже долгосрочного тренда, который составляет около 5,5%.

Между тем загруженность пассажирских рейсов в прошлом году увеличилась на 0,7 процентного пункта - до рекордных 82,6%. Предыдущий максимум в 81,9% был установлен в 2018 году, отмечается в сообщении IATA.

Рост спроса на авиаперевозки превысил расширение перевозочных мощностей авиакомпаний, составившее 3,4%.

"Авиакомпании многое сделали для поддержания устойчивого роста в прошлом году на фоне ряда проблем. Более слабый экономический фон, ослабление глобальной торговой активности, а также политическая и геополитическая напряженность сказались на спросе, - сказал глава ассоциации Александр де Жюньяк. - Умелое управление мощностями и влияние приостановки полетов 737 MAX привели к очередному рекорду по загруженности рейсов, что помогло отрасли пройти через ослабление спроса и улучшить экологические показатели".

Все регионы продемонстрировали увеличение перевозок в пассажиро-километрах в 2019 году. В том числе в Африке показатель вырос на 4,9%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4,8%, в Европе - на 4,2%, в Латинской Америке - также на 4,2%, на Ближнем Востоке - на 2,4% и в Северной Америке - на 4,1%.

Международные пассажирские перевозки в прошлом году выросли на 4,1% после повышения на 7,1% в 2018 году. Загруженность таких рейсов увеличилась на 0,8 процентного пункта - до 82%, количество посадочных мест поднялось на 3%.

По итогам 2019 года спрос на местные рейсы в целом по миру увеличился 4,5% после подъема на 7,8% в предшествующий год. Все регионы продемонстрировали повышение, лидерами выступили Китай (+7,8%) и Россия (+6,7%). Загруженность внутренних рейсов выросла на 0,4 процентного пункта - до 83,7%, количество посадочных мест повысилось на 4,1%.

IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 82% глобальных авиаперевозок.

Теги: #год #авиакомпании #мир #итоги
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