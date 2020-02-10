"Интерпайп" в 2019г увеличил продажи ж/д колес на 8%, сократил реализацию труб на 11%

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в 2019 году сократила продажи трубной и железнодорожной продукции в натуральном выражении на 7% по сравнению с предыдущим годом – до 798 тыс. тонн, при этом доля экспорта в структуре реализации составила 76%, тогда как доля внутреннего рынка уменьшилась до 24% с 28%.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, продажи трубной продукции снизились на 11% - до 595 тыс. тонн на фоне падения спроса на глобальном рынке во второй половине 2019 года.

При этом поставки труб на украинский рынок сократились на 18% - до 147 тыс. тонн. В частности, в прошлом году объемы продаж в адрес "Укргазвыдобування" упали на 67% в связи с пересмотром госкомпанией программ бурения новых скважин. В то же время поставки частным газодобытчикам частично компенсировали снижение потребления в госсекторе.

Европейским клиентам "Интерпайп" поставил 146 тыс. тонн бесшовных и сварных труб, что ниже на 16% к 2018 году. Снижение продаж главным образом связано с введением Еврокомиссией импортных квот, в которых не были учтены мощности нового СП Vallourec Niko Tube, поясняется в пресс-релизе.

Суммарно в Северной и Южной Америке "Интерпайп" в 2019 году реализовал 140 тыс. тонн линейных и нарезных труб (больше на 13% к 2018 году). При этом во втором полугодии компания начала резко снижать объемы продаж на рынок США в связи с возобновлением антидемпинговой пошлины в размере 7,5% (дополнительно к 25%-ной пошлине на весь стальной импорт). Суммарный размер пошлин (32,5%) стал заградительным для компании, отмечают в "Интерпайпе".

На Ближнем Востоке "Интерпайп" нарастил реализацию на 27%, до 102 тыс. тонн за счет продаж в сегменте OCTG – труб для добычи нефти и газа. Это стало возможным благодаря освоению широкой линейки премиальных продуктов.

Продажи в СНГ в прошлом году обвалились на 46% - до 61 тыс. тонн на фоне введения Россией полного эмбарго на импорт труб из Украины и падения спроса в других странах постсоветского пространства.

Продажи железнодорожной продукции – колес, бандажей, осей и колесных пар – в 2019 году увеличились на 8% - до 203 тыс. тонн. При этом объем реализации ж/д продукции на европейский рынок достиг очередного максимума, составив 52 тыс. тонн (+27% к 2018-му). "Интерпайп" занял лидирующие позиции на рынке грузовых колес и намерен выходить на рынок пассажирских колес ЕС. В 2019 году компания нарастила поставки колесных пар с 10,5 до 14,7 тыс. шт., констатирует пресс-служба.

Продажи на рынки стран СНГ в 2019 году продемонстрировали существенный рост – на 26%, до 93 тыс. тонн. В то же время в Украине наблюдалось снижение: падение реализации составило 25% - до 45 тыс. тонн в связи с приостановкой "Укрзализныцей" строительства грузовых вагонов и, соответственно, закупок ж/д колес.

Объем производства круглой стальной заготовки в 2019 году составил 854,5 тыс. тонн, что на 4,2% ниже, чем в 2018 году. Ключевым фактором обеспечения производства сырьем стало продление действия экспортной пошлины. Почти весь произведенный объем стали был реализован на собственные заводы "Интерпайпа". Сторонним потребителям отгружено 23,7 тыс. тонн стали (22,8%).

Как отмечает директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов, прошлый год был непростым для компании, но принес хорошие результаты и заложил фундамент для развития.

"В 2019 году украинские металлурги в полной мере ощутили на себе последствия торговых войн в мире. Развитые страны защищают свои рынки и производителей любыми доступными способами, при этом закрывая доступ для импортеров. В таких условиях стратегия "Интерпайпа" заключается в освоении сложных и нишевых продуктов. Для этого мы постоянно инвестируем в самое современное оборудование", - резюмировал Морозов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В "Интерпайп" работают 12 тыс. сотрудников.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.