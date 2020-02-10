Ощадбанк отстоял свои требования на сумму более 750 млн грн к компании "ТММ-Энергобуд"

Кассационный суд в составе Верховного суда полностью удовлетворил кассационную жалобу государственного Ощадбанка (Киев), отменив предыдущие судебные решения об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве ЧАО "ТММ-Энергобуд", которым было предусмотрено списание долга с компании на сумму более 750 млн грн, сообщается на сайте банка в понедельник.

"Ощадбанк категорически против таких решений! Верховный суд поддержал законную позицию банка, отменил судебные решения об утверждении сомнительного мирового соглашения и направил дело для дальнейшего рассмотрения в суд первой инстанции", - указано в сообщении.

Как сообщалось, соответствующее мировое соглашение было утверждено постановлением Юго-западного апелляционного хозсуда от 15 октября 2019 года и определением Хозсуда Херсонской области от 2 июля 2019 года.

Согласно данным Единого реестра юрлиц, конечным бенефициарным владельцем ЧАО "ТММ Энергобуд" является Лариса Чивурина. Размер уставного капитала компании - 100,42 млн грн.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (274,609 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.