Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 24,4525 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 24,4525 грн/$1 с 24,5150 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,440-24,465 грн/$1, тогда как Нацбанк на 11 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,5188 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 10 февраля сохранился на уровне 24,52 грн/$1.