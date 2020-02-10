Экономика

17:55 10.02.2020

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 24,4525 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 24,4525 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 24,4525 грн/$1 с 24,5150 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,440-24,465 грн/$1, тогда как Нацбанк на 11 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,5188 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 10 февраля сохранился на уровне 24,52 грн/$1.

Теги: #курс #гривня
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