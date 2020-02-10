Инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом измерении по итогам января

Инфляция в Украине в январе 2020 года составила 0,2% по сравнению с 1% в январе 2019 года, что привело к ее снижению в годовом измерении до 3,2% с 4,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, базовая инфляция в январе этого года осталась на отрицательном уровне – "минус" 0,2%, в результате базовая инфляция в годовом измерении также упала до 3,3% с 3,9%.

Как сообщалось, в декабре минувшего года Госстат зафиксировал дефляцию 0,2% и базовую инфляцию "минус" 0,3%.

В целом за 2019 год инфляция снизилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году.

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%. Больше всего (на 6,6%) подорожали овощи. На 1,4-0,3% выросли цены на кисломолочную продукцию, говядину, продукты переработки зерновых, молоко, сыры, безалкогольные напитки, хлеб. В то же время на 1,5-0,3% подешевели яйца, сахар, свинина, рис, рыба и продукты из рыбы, подсолнечное масло.

Цены в январе на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подешевели на 5,6%, в частности, обувь - на 5,7%, одежда - на 5,5%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,7% произошел главным образом за счет повышения цен на природный газ на 10,7%. В то же время на 2,9% упали цены на отопление.

Снижение цен на транспорт в целом на 0,7% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 4,0% и проезд в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%. Вместе с тем на 1,4% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены выросли на 0,8%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 12,5%.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%. "Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Однако ускорится в четвертом квартале", – отметил НБУ.