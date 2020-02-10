Аэропорт "Борисполь" сообщает об уплате в 2019г 2,049 млрд грн налогов, опровергает информацию о задолженностях

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская обл.) в 2019 году уплатило в пользу государства 2,049 млрд грн налогов.

Как говорится в заявлении на сайте аэропорта в связи с сообщением Офиса генерального прокурора от 7 февраля 2020 года об "обеспечении возмещения в государственный бюджет более 263 млн грн налога", предприятие не имеет и не имело задолженности по уплате налогов и сборов по результатам 2019 года.

"Аэропорт является одним из крупнейших налогоплательщиков среди всех госпредприятий, в частности, инфраструктурных. Отсутствие задолженностей подтверждается как регулярными актами сверок с налоговой службой Украины, так и письмами Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, к которым относится аэропорт "Борисполь"… Спорный норматив отчисления имел место касательно начисления в 2019 году дивидендов (части чистой прибыли/дохода). В то же время, по состоянию на 10 февраля 2020 года "Борисполь" не имеет задолженности по уплате дивидендов", - отмечают в "Борисполе".

Аэропорт отмечает, что норматив по уплате 90% дивидендов был установлен после утверждения Кабинетом министров Украины финансового плана предприятия на 2019 год. Финансовым планом предприятия предусмотрен норматив отчисления дивидендов на уровне 40%. Сниженный норматив отчисления дивидендов, утвержденный финансовым планом "Борисполя", обеспечивал возможность инфраструктурного развития аэропорта и обязывал аэропорт направлять фиксированную часть финансовых поступлений на капитальные расходы, в частности, вышеперечисленные объекты.

В то же время после урегулирования несогласованностей аэропортом "Борисполь" в 2019 году было в полном объеме обеспечено выполнение постановления Кабмина относительно уплаты в пользу государства 90%.

"Таким образом, в 2019 году вместо запланированных Кабинетом министров финпланом выплат в пользу государства в сумме 876 млн грн, предприятие фактически уплатило в пользу государства 2,049 млрд грн… Вследствие изъятия в аэропорту 90% дивидендов, планы по реализации большинства инфраструктурных проектов приостановлено или срок реализации их продлен до трех с половиной лет вместо года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Офис генерального прокурора Украины заявил об обеспечении возмещения ГП "Международный аэропорт "Борисполь" 263 млн 244 тыс. грн налога.

По версии следствия, должностные лица ГП "МА "Борисполь", в нарушение Постановления Кабинета Министров Украины, применили неверный норматив отчисления части чистой прибыли (дохода), рассчитав его по процентной ставке 40%, а не 90%.

По факту было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Расследование проводит управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.