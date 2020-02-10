Экономика

13:53 10.02.2020

Понизить учетную ставку на 2 п.п вместо 2,5 п.п. предлагали 6 из 10 членов КМП Нацбанка – итоги дискуссии

4 мин читать
Понизить учетную ставку на 2 п.п вместо 2,5 п.п. предлагали 6 из 10 членов КМП Нацбанка – итоги дискуссии

Понизить учетную ставку на 2 процентных пункта (п.п.) вместо 2,5 п.п. предлагали шесть из 10 членов комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины (НБУ) по итогам заседания 29 января.

Согласно протоколу заседания, обнародованному на сайте центробанка в понедельник, два члена КМП предложили снизить учетную ставку на 2,5 п.п., еще два – на 3,5 п.п.

Шесть членов КМП считают, что снижение учетной ставки на 2 п.п. является сбалансированным шагом. Они отмечали: несмотря на ожидаемое НБУ замедление потребительского спроса, темпы его роста все еще будут оставаться высокими, в частности, вследствие дальнейшего повышения заработных плат и сохранения эффекта отложенного спроса после кризиса 2014-15 гг. Соответственно, слишком агрессивное снижение учетной ставки создаст риски ускорения инфляции до уровня выше целевого диапазона в 2021 году. В этом случае НБУ будет вынужден приостановить смягчение монетарной политики или даже усилить ее жесткость. Такой разворот политики может негативно отразиться на понимании логики действий НБУ экономическими агентами и подорвать доверие к ней.

Члены КМП также обратили внимание на сохранении ключевых рисков для прогнозов НБУ, среди которых - отсрочка заключения новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности в результате решений украинских судов. Кроме этого, участники дискуссии отметили, что хотя распространение коронавируса пока и не рассматривается как весомый и длительный фактор для макроэкономической и финансовой стабильности украинской экономики, в то же время потенциально может стать одним из рисков реализации макроэкономического прогноза. По текущим оценкам, распространение коронавируса в мире может возымеет лишь краткосрочный эффект в виде негативного влияния на украинский экспорт, в частности металлов, а также временного затруднения доступа страны к внешнему финансированию.

Постепенное снижение учетной ставки, по мнению этих членов КМП, также является оптимальным для приспособления населения и бизнеса к новым экономическим реалиям - приближение процентных ставок по депозитам к однознаковому уровню. Резкое снижение процентных ставок может затормозить приток срочных депозитов в банковскую систему, тогда как постепенное снижение учетной ставки, наоборот, позволит банкам привести свою процентную политику в соответствие с изменениями монетарных условий, а гражданам и бизнесу облегчит принятие инвестиционных решений.

Один из членов КМП также выразил мнение, что изменение курсовой динамики гривни с конца декабря может ухудшить инфляционные ожидания. Несмотря на существенное снижение в течение 2019 года, инфляционные ожидания все еще остаются слабо "заякоренными", особенно домохозяйства, и чувствительными к курсовой динамике. Ослабление обменного курса гривни может приостановить приближение ожиданий к инфляционной цели НБУ и даже развернуть тренд в другую сторону. Ухудшение инфляционных ожиданий, в свою очередь, будет усиливать инфляционное давление.

Двое членов КМП, которые высказались за снижение учетной ставки на 2,5 п.п. - до 11,0%, аргументируя свою позицию, отмечали: при существенном снижении инфляционного давления решительное снижение учетной ставки более целесообразно. По их мнению, волатильность обменного курса гривни в январе оставалась в приемлемых пределах, следовательно, влияние на инфляционные ожидания будет ограниченным. Также более существенное снижение учетной ставки не несет значительные риски для притока вкладов в банки, поскольку трансмиссия изменения учетной ставки в процентные ставки банков происходит с временным лагом. Банки будут опасаться снижать ставки резко, особенно по срочным депозитам населения, так как заинтересованы в сохранении клиентов. Кроме этого, снижение ставок по депозитам не всегда препятствует притоку вкладов, что подтверждает динамика депозитов в иностранной валюте. Несмотря на значительное уменьшение ставок по этим депозитам, их объемы в 2019 году росли. И даже несмотря на снижение ставок по гривневым депозитам, они будут оставаться привлекательным инвестиционным инструментом. В условиях достаточно низкой инфляции гривневые депозиты будут обеспечивать высокую реальную доходность по сравнению с валютными вкладами.

Двое членов КМП, выступившие за снижение учетной ставки на 3,5 п.п. - до 10%, отмечали существенные риски того, что инфляция будет ниже прогнозной траектории за счет отложенного действия нескольких факторов. Прежде всего, это решение по пересмотру административных цен и тарифов благодаря относительно низкой цене на газ. Также будут сдерживать инфляцию отдельные антимонопольные меры. Эти факторы и в дальнейшем будут отображаться на потребительских ценах, что дает НБУ основания для решительных шагов по смягчению монетарной политики, отметили эти участники дискуссии.

Большинство членов КМП согласилось с новой прогнозной траекторией учетной ставки, которая, в соответствии с обновленным прогнозом, снизится до 7% в конце этого года и будет оставаться около этого уровня в течение следующих лет при условии стабилизации инфляции в целевом диапазоне.

Отдельные члены КМП придерживаются мнения о необходимости в дальнейшем замедлить снижение учетной ставки. По их мнению, продолжение активного снижения учетной ставки может привести к охлаждению интереса нерезидентов к гривневым активам. Это будет провоцировать девальвационное давление на гривню, что будет отображаться в ухудшении инфляционных ожиданий.

Один из членов КМП выразил мнение, что резкое снижение учетной ставки может негативно повлиять на склонность населения к сбережениям.

Как сообщалось, НБУ с 31 января 2020 года снизизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых.

Теги: #учетная_ставка #нбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 10.02.2020
Понизить учетную ставку на 2 п.п вместо 2,5 п.п. предлагало 6 из 10 членов КМП Нацбанка

Понизить учетную ставку на 2 п.п вместо 2,5 п.п. предлагало 6 из 10 членов КМП Нацбанка

16:03 07.02.2020
НБУ разрешил банкам-нерезидентам торговать валютой за гривню между собой

НБУ разрешил банкам-нерезидентам торговать валютой за гривню между собой

11:24 07.02.2020
Нацбанк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки с 8% до 7%

Нацбанк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки с 8% до 7%

11:47 06.02.2020
НБУ в 2019 г. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений

НБУ в 2019 г. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений

19:23 05.02.2020
НБУ в январе увеличил резервы на 3,9% – до $26,3 млрд

НБУ в январе увеличил резервы на 3,9% – до $26,3 млрд

14:01 03.02.2020
Профицит сводного платежного баланса Украины в 2019г вырос в 2,1 раза

Профицит сводного платежного баланса Украины в 2019г вырос в 2,1 раза

19:55 31.01.2020
НБУ на этой неделе продал $143,5 млн

НБУ на этой неделе продал $143,5 млн

18:55 30.01.2020
НБУ одержал очередную победу в судебном процессе по определению связанных с ПриватБанком лиц

НБУ одержал очередную победу в судебном процессе по определению связанных с ПриватБанком лиц

15:45 30.01.2020
НБУ 29-30 января продавал валюту на фоне сезонного снижения гривни, отмечает перелом тенденции к девальвации

НБУ 29-30 января продавал валюту на фоне сезонного снижения гривни, отмечает перелом тенденции к девальвации

15:34 30.01.2020
Рост экономики Украины в IV кв.-2019 замедлился до 2,2% и вновь превысит 3% в I кв.-2020

Рост экономики Украины в IV кв.-2019 замедлился до 2,2% и вновь превысит 3% в I кв.-2020

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Понизить учетную ставку на 2 п.п вместо 2,5 п.п. предлагало 6 из 10 членов КМП Нацбанка

"Нафтогаз" допускает новые иски к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС – Витренко

Минэкономики предлагает пакет антикризисных мер для экономики

НБУ разрешил банкам-нерезидентам торговать валютой за гривню между собой

Верховный cуд рассмотрит иск Суркисов к НБУ по bail-in в ПриватБанке 16 марта

ПОСЛЕДНЕЕ

Приватизация "Нафтогаза" в нынешнем виде невозможна, как и выход компании на IPO - Герус

Китайские компании не спешат возобновлять работу, продлевая выходные из-за коронавируса

"Нафтогаз" допускает новые иски к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС – Витренко

Премьер ожидает в 2020г роста экономики на 4%ВВП

Apple продлила приостановку работы магазинов в КНР из-за коронавируса

Минюст США прекратил антимонопольное расследование в отношении Ford, Honda, BMW и VW

Суд разблокировал подготовку к приватизации "Центрэнерго"

Доля "Нафтогаза" в импорте газа в 2019г снизилась до 50,3%

Таиланд может сократить производство сахара на 30% из-за сильнейшей за 40 лет засухи

Украина планирует перейти от строительства больших блоков АЭС к малым модульным реакторам – глава "Энергоатома"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА