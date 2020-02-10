Минюст США прекратил антимонопольное расследование в отношении Ford, Honda, BMW и VW
Министерство юстиции США прекратило расследование в отношении четырех автопроизводителей - Ford Motor, Honda, BMW и Volkswagen (VW), подписавших летом прошлого года соглашение с властями Калифорнии о следовании действующим в штате стандартам в сфере выбросов.
В результате расследования, длившегося несколько месяцев, Минюст не выявил признаков нарушения антимонопольного законодательства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Представители Ford и BMW подтвердили газете, что Минюст прекратил расследование.
Как сообщалось, четыре автопроизводителя в июле прошлого года подписали соглашение с властями Калифорнии, несмотря на то, что требования штата к уровню выбросов отличаются от позиции федеральных властей по этому вопросу.
В 2018 году президент США Дональд Трамп предложил изменить план постепенного ужесточения стандартов в сфере выбросов, а также требований к расходу топлива в автомобилях, принятых при предыдущем президенте Бараке Обаме на период до 2026 года. Трамп предложил остановиться на стандартах, соответствующих уровню 2020 года в плане Обамы.
Такое предложение было выдвинуто Белым домом в ответ на жалобы автопроизводителей, которые считали, что план Обамы не принимает в расчет изменившиеся за последнее время предпочтения американцев в пользу более крупных и менее энергоэффективных автомобилей.
Власти Калифорнии, не согласные с предложениями Трампа, пообещали ввести собственные, более жесткие стандарты для отрасли. Власти штата имеют такое право, и стандартов Калифорнии придерживаются еще несколько американских штатов, на долю которых в общей сложности приходится более трети продаж автомобилей в США.
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что расследование "всегда было лишь видимостью - наглой попыткой администрации Трампа предотвратить заключение автопроизводителями соглашения с Калифорнией для поддержки более жестких стандартов в сфере выбросов".
Расследование, проводившееся Минюстом, заморозило процесс переговоров между автопроизводителями и калифорнийскими властями. С момента его начала ни один из автопроизводителей не присоединился к соглашению.