Минюст США прекратил антимонопольное расследование в отношении Ford, Honda, BMW и VW

Министерство юстиции США прекратило расследование в отношении четырех автопроизводителей - Ford Motor, Honda, BMW и Volkswagen (VW), подписавших летом прошлого года соглашение с властями Калифорнии о следовании действующим в штате стандартам в сфере выбросов.

В результате расследования, длившегося несколько месяцев, Минюст не выявил признаков нарушения антимонопольного законодательства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Представители Ford и BMW подтвердили газете, что Минюст прекратил расследование.

Как сообщалось, четыре автопроизводителя в июле прошлого года подписали соглашение с властями Калифорнии, несмотря на то, что требования штата к уровню выбросов отличаются от позиции федеральных властей по этому вопросу.

В 2018 году президент США Дональд Трамп предложил изменить план постепенного ужесточения стандартов в сфере выбросов, а также требований к расходу топлива в автомобилях, принятых при предыдущем президенте Бараке Обаме на период до 2026 года. Трамп предложил остановиться на стандартах, соответствующих уровню 2020 года в плане Обамы.

Такое предложение было выдвинуто Белым домом в ответ на жалобы автопроизводителей, которые считали, что план Обамы не принимает в расчет изменившиеся за последнее время предпочтения американцев в пользу более крупных и менее энергоэффективных автомобилей.

Власти Калифорнии, не согласные с предложениями Трампа, пообещали ввести собственные, более жесткие стандарты для отрасли. Власти штата имеют такое право, и стандартов Калифорнии придерживаются еще несколько американских штатов, на долю которых в общей сложности приходится более трети продаж автомобилей в США.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что расследование "всегда было лишь видимостью - наглой попыткой администрации Трампа предотвратить заключение автопроизводителями соглашения с Калифорнией для поддержки более жестких стандартов в сфере выбросов".

Расследование, проводившееся Минюстом, заморозило процесс переговоров между автопроизводителями и калифорнийскими властями. С момента его начала ни один из автопроизводителей не присоединился к соглашению.