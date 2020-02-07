Экономика

19:01 07.02.2020

Минэкономики предлагает пакет антикризисных мер для экономики

1 мин читать
Минэкономики предлагает пакет антикризисных мер для экономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает пакет антикризисных мер для экономики, в частности расширенное финансирование программ в размере 20 млрд грн, сообщил глава ведомства Тимофей Милованов по итогам отчета в парламентском комитете по вопросам экономразвития.

"Мы предложили пакет антикризисных мер. Главное предложение – рассмотреть возможность расширения финансирования программ и направлений в размере 20 млрд грн, в частности на стимулирование направлений транспортной инфраструктуры, программы финансовой поддержки, секторальные программы производства, развитие оборонно-промышленного комплекса", – написал он в Facebook в пятницу.

Министерство создает координационный центр по вопросам промышленности с участием отраслевых объединений, отдельных крупных предприятий и аналитических центров. Он должен наработать возможные программы поддержки отрасли, отметил министр.

"В промышленности мы входим в фазу роста цикла. Уже в январе появились признаки возобновления металлургии", – отметил Милованов.

Среди главных вызовов для промышленности он назвал устаревшее оборудование, переориентацию рынков сбыта и внедрение налога на углеродные выбросы в ЕС.

"Но дальнейшее наращивание экспорта в ЕС – под угрозой, поскольку из-за введения ЕС протекционистского инструмента carbon border tax отечественные производители получат убытки и потеряют конкурентоспособность", – указал Тимофей Милованов.

Теги: #антикризисный_план #милованов #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:07 05.02.2020
Минздрав предложил Минэкономики сотрудничество в борьбе с ботулизмом

Минздрав предложил Минэкономики сотрудничество в борьбе с ботулизмом

16:57 04.02.2020
Минэкономики Украины оценивает рост ВВП в 2019г в 3,3%

Минэкономики Украины оценивает рост ВВП в 2019г в 3,3%

10:16 31.01.2020
Аграрный реестр запустили в пилотном режиме в Украине

Аграрный реестр запустили в пилотном режиме в Украине

15:04 29.01.2020
Глава Минэкономики считает конкурентной ситуацию на рынке нефтепродуктов Украины

Глава Минэкономики считает конкурентной ситуацию на рынке нефтепродуктов Украины

15:03 29.01.2020
Минэкономики пока оценивает как минимальное влияние "уханьского" коронавируса на экономику Украины

Минэкономики пока оценивает как минимальное влияние "уханьского" коронавируса на экономику Украины

17:25 23.01.2020
Минэкономики проведет консультации в Брюсселе по ограничению ввоза мяса птицы в ЕС на этой и следующей неделе

Минэкономики проведет консультации в Брюсселе по ограничению ввоза мяса птицы в ЕС на этой и следующей неделе

11:52 21.01.2020
Минэкономики в 2020г планирует направить по 1 млрд грн господдержки на развитие животноводства и компенсацию с/х техники

Минэкономики в 2020г планирует направить по 1 млрд грн господдержки на развитие животноводства и компенсацию с/х техники

14:01 20.01.2020
Разделение Минэкономики и Минагро требует взвешенного решения – бизнес

Разделение Минэкономики и Минагро требует взвешенного решения – бизнес

16:54 16.01.2020
Министр экономики заявляет об атаке на Гончарука и выражает поддержку премьеру

Министр экономики заявляет об атаке на Гончарука и выражает поддержку премьеру

13:49 14.01.2020
Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины - Милованов

Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины - Милованов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ разрешил банкам-нерезидентам торговать валютой за гривню между собой

Верховный cуд рассмотрит иск Суркисов к НБУ по bail-in в ПриватБанке 16 марта

НБУ снизил прогноз роста денбазы в 2020г до 6,1%, повысил прогноз роста денмассы до 10,1%

Нацбанк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки с 8% до 7%

Deutsche Bahn с 2021г будет оказывать поддержку "Укрзализныце" в управлении грузовыми, пассажирскими перевозками и инфраструктурой - Гончарук

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина планирует перейти от строительства больших блоков АЭС к малым модульным реакторам – глава "Энергоатома"

"Нафтогаз" в 2019г увеличил добычу нефти с газоконденсатом на 5,7%

ДТЭК начал внедрение системы охраны труда на AI от Limpid Group

Кабмин уволил Парфененко с должности первого замглавы ФГИ

РЭОК гривни стабилизируется в 2020-2022гг после стремительного укрепления в 2016-2019гг – Нацбанк

НБУ разрешил банкам-нерезидентам торговать валютой за гривню между собой

AmCham призывает президента ветировать закон с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты

Карла Кривет станет новым СЕО BSH Hausgeräte

Правительство Украины к 2025г планирует до 83% увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин

Верховный cуд рассмотрит иск Суркисов к НБУ по bail-in в ПриватБанке 16 марта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА