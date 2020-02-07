ДТЭК начал внедрение системы охраны труда на AI от Limpid Group
Innovation DTEK (дирекция по инновациям холдинга ДТЭК) внедрила на Ладыжинской ТЭС "ДТЭК Захидэнерго" систему распознавания нарушений безопасности труда разработанную украинским технологическим объединением Limpid Group систему Farseer, которая работает с использованием компьютерного зрения и нейронных сетей.
Установка этой системы на Ладыжинской ТЭС происходила в рамках пилотного проекта ДТЭК, а уже в ближайшие 6-8 месяцев такую технологию компания планирует ввести и на других своих предприятиях, говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно ему, технология в режиме реального времени анализирует изображение с камер наблюдения и мгновенно фиксирует нарушения: отсутствие у работников защитной каски или очков, а также пребывание в запрещенной зоне. В будущем эта система будет реагировать также и на работников, которые курят в неустановленном месте, и на людей, работающих на высоте без использования страховочного снаряжения.
На Ладыжинской ТЭС сейчас в зонах, требующих особого внимания в вопросах безопасности, установлены 25 камер, работающих с дальностью до 60 м. "С помощью этой системы можно сразу зафиксировать опасные для жизни и здоровья действия и оперативно их предупредить", - прокомментировал цель внедрения системы директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.
Он отметил, что для ДТЭК важно находить инновационные решения в Украине и поддерживать талантливую молодежь и разработчиков.
Другие детали соглашения с Limpid Group в релизе отсутствуют.
Limpid Group, известная также как Limpid Armor, специализируется на искусственном интеллекте, машинном зрении, виртуальной и дополненной реальности и робототехнике, анализе данных, разрабатывает инновационные решения для гражданского и военного рынков. Группа является партнером Microsoft Inc. и принимает участие в рабочей группе Организации по науке и технике НАТО (Стандартизация дополненной реальности для наземных платформ).
В интервью для defence-ua в конце минувшего года основатель и руководитель Limpid Group, ветеран АТО Михаил Гречухин указывал, что компания была создана в 2016 году как стартап, а оформилась как предприятие в Limpid Armor в 2017 году. По его словам, в настоящее время речь идет уже о многонациональной группе из нескольких компаний, работающих в гражданском секторе и секторе безопасности. Основной продукт в последнем – Land Platform Modernization Kit (LPMK): 8 камер с оптической стабилизацией, работающих на корпусе бронемашины.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии
"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.