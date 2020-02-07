Карла Кривет станет новым СЕО BSH Hausgeräte

Карла Кривет с 1 июля 2020 вступит в должность исполнительного директора (СЕО) BSH Hausgeräte GmbH, сообщает компания в официальном пресс-релизе. На этой должности она будет отвечать за ведение глобального бизнеса производителя бытовой техники с более 60 000 работников.

Госпожа Кривет переходит в BSH из компании Philips, которая занимается технологиями здравоохранения. Она имеет многолетний опыт в области высокотехнологичных продуктов и услуг. В компании Philips госпожа Кривет является членом исполнительного комитета и в течение последних лет занимала различные руководящие должности. С 2017 она руководит кластером Connected Care, отвечая также за цифровые инновации.

«Я лично хочу улучшать качество жизни людей во всем мире. Современные бытовые приборы в сочетании с цифровыми технологиями могут стать весомым вкладом в это дело. Я с большим нетерпением ожидаю, когда смогу присоединиться к обеспечению будущих успехов этой богатой традициями инновационной компании», - рассказывает д. Кривет.

BSH Hausgeräte GmbH, с объемом продаж в 2018 около 13400000000 евро и примерно 61 000 работников, является глобальным лидером в области бытовой техники. Портфель брендов компании включает 13 широко известных брендов техники, например, Bosch и Siemens, а также экосистемный бренд Home Connect и служебные бренды, например, Kitchen Stories. Свою продукцию компания BSH производит на ориентировочно 40 заводах, и она представлена ​​примерно 80 компаниями в почти 50 странах. BSH является компанией Bosch Group.

В Украине BSH Hausgeräte GmbH представлена ​​ООО «БСХ Бытовая техника».

ООО «БСХ Бытовая техника» является официальным дистрибьютором бытовой техники Bosch в Украине и была основана 16 октября 1995 с главным офисом в Киеве. На данный момент представляет три основных бренда - Bosch, Siemens и Gaggenau.