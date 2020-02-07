Экономика

13:41 07.02.2020

Правительство Украины к 2025г планирует до 83% увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин

1 мин читать
Правительство Украины к 2025г планирует до 83% увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин

 Кабинет министров планирует к 2025 году увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин до 83% и до 85% - в 2030-м, тогда как в 2015-м этот показатель был на уровне 74,9%, следует из Концепции реализации госполитики развития социально ответственного бизнеса до 2030 года.

Концепция и соответствующее правительственное постановление обнародовано на "Урядовом портале".

Документ призван повысить уровень вовлеченности бизнеса в реализацию социальных проектов и определить направления госполитики относительно развития социально ответственного бизнеса.

Концепция предусматривает привлечение компаний с высоким уровнем социальной ответственности к реализации соцпроектов в сфере защиты прав человека – строительство жилья для внутренне перемещенных лиц, социального жилья; создания условий для организации лечения и адаптации военнослужащих; обеспечению медучреждений оборудованием, к строительству и обустройству школ и детсадов, реализации социальных проектов за счет бюджетных средств.

Государство намерено привлекать бизнес к таким проектам путем конкурсного отбора, указывается в документе.

Прирост прямых иностранных инвестиции к 2025 году должен достигнуть $16млрд, а в 2030-м - $17,5млрд, следует из концепция.

Теги: #зарплаты #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:21 06.02.2020
Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина, задержанного на взятке в 2,5 млн грн

Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина, задержанного на взятке в 2,5 млн грн

18:09 06.02.2020
Кабмин согласовал назначение Макарова и.о. главы правления ОГХК, документ исчез с правительственного портала

Кабмин согласовал назначение Макарова и.о. главы правления ОГХК, документ исчез с правительственного портала

16:33 06.02.2020
Кабмин намерен упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства - Дубилет

Кабмин намерен упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства - Дубилет

14:03 05.02.2020
Нардепы экономического комитета Рады выступили за создание в Минпромполитики

Нардепы экономического комитета Рады выступили за создание в Минпромполитики

13:31 05.02.2020
Кабмин отменил норму о согласовании облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых госзначения

Кабмин отменил норму о согласовании облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых госзначения

12:38 05.02.2020
Кабмин расширил категории детей, которым окажут помощь для оздоровления – Гончарук

Кабмин расширил категории детей, которым окажут помощь для оздоровления – Гончарук

12:36 05.02.2020
Кабмин назначил главой Госагентства развития молодежи и гражданского общества Ярему – Бородянский

Кабмин назначил главой Госагентства развития молодежи и гражданского общества Ярему – Бородянский

12:33 05.02.2020
Кабмин предлагает ВР создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Кабмин предлагает ВР создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

12:15 05.02.2020
Кабмин согласовал перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц для упрощения построения 4G-сетей

Кабмин согласовал перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц для упрощения построения 4G-сетей

12:14 05.02.2020
Правительство одобрило увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины в Монголии и Аргентине – Гончарук

Правительство одобрило увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины в Монголии и Аргентине – Гончарук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный cуд рассмотрит иск Суркисов к НБУ по bail-in в ПриватБанке 16 марта

НБУ снизил прогноз роста денбазы в 2020г до 6,1%, повысил прогноз роста денмассы до 10,1%

Нацбанк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки с 8% до 7%

Deutsche Bahn с 2021г будет оказывать поддержку "Укрзализныце" в управлении грузовыми, пассажирскими перевозками и инфраструктурой - Гончарук

"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о возможном стратегическом партнерстве

ПОСЛЕДНЕЕ

Карла Кривет станет новым СЕО BSH Hausgeräte

Верховный cуд рассмотрит иск Суркисов к НБУ по bail-in в ПриватБанке 16 марта

НБУ снизил прогноз роста денбазы в 2020г до 6,1%, повысил прогноз роста денмассы до 10,1%

Нацбанк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки с 8% до 7%

Бизнес планирует рост в 2020 году, но сомневается в правильности политики реформ - опрос ACC

Объем аграрных расписок в 2019г превысил 11,8 млрд грн

"ДТЭК Киевские электросети" планирует увеличить инвестиции в энергоинфраструктуру столицы почти в 5 раз

Ковалив обсудила привлечение инвестиций с представителями DFC

Коронавирус не помешает КНР закупить американские товары в рамках первой фазы торговой сделки - глава Минфина США

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Украине вырастут в среднем на 20%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА