Верховный cуд рассмотрит иск Суркисов к НБУ по bail-in в ПриватБанке 16 марта

Большая палата Верховного суда назначила на 16 марта рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Министерства финансов и ПриватБанка (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленных государством за 1 грн, сообщается на странице НБУ в Facebook в пятницу.

Как сообщалось, 31 января Большая палата Верховного суда отложила на неопределенный срок рассмотрение соответствующей кассационной жалобы, в связи с ходатайством правительства о замене в этом производстве стороны с Министерства финансов на Кабинет министров Украины.

В настоящее время Шестой апелляционный админсуд, который 19 декабря 2019 года приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда, ожидает решения Большой палаты Верховного суда по делу семьи Суркисов.

Вместе с тем судья Хозяйственного суда Киева Людмила Шкурдова 16 октября 2019 года приостановила рассмотрение иска Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка до решения по делу, которое рассматривается в Шестом апелляционном админсуде.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн.

Помимо этого, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию ПриватБанка.