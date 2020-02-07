Экономика

11:44 07.02.2020

НБУ снизил прогноз роста денбазы в 2020г до 6,1%, повысил прогноз роста денмассы до 10,1%

1 мин читать
НБУ снизил прогноз роста денбазы в 2020г до 6,1%, повысил прогноз роста денмассы до 10,1%

Национальный банк Украины (НБУ) понизил прогноз роста денежной базы в Украине в 2020 году до 6,1% с 6,5% и повысил оценку роста денежной массы до 10,1% с 8,9%, сообщается в инфляционном отчете НБУ в пятницу.

Согласно ему, в первом квартале ожидается снижение этих показателей соответственно на 4,1% и 1,5%, тогда как основной рост – на четвертый квартал: 6,1% и 10,1% соответственно.

Во втором квартале этого года НБУ ожидает стабильной денежной базы с увеличением ее всего на 0,2% в третьем квартале, тогда как денежная маса в эти кварталы, по оценкам регулятора, добавит соответственно 2,3% и 4,5%.

На 2021 год центробанк также понизил прогноз роста денежной базы до 6,1% с 6,3%, повысив оценку роста денежной массы до 9,5% с 9,2%. Поквартальная динамика будет такой же, как и в текущем году.

Согласно отчету, центробанк ожидает, что в 2022 году денежная база увеличится на 5,6%, масса – 9,4%.

Как сообщалось, за 2019 год денежная база выросла на 9,6% – до 477,49 млрд грн, масса – на 12,3%, до 1 трлн 435,03 млрд грн.

Теги: #база #нацбанк #масса #деньги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 24.01.2020
Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов

Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов

16:40 20.01.2020
Закон о защите прав потребителей финансовых услуг вступил в действие

Закон о защите прав потребителей финансовых услуг вступил в действие

13:39 20.01.2020
НБУ создал департаменты надзора за страховым рынком и методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений

НБУ создал департаменты надзора за страховым рынком и методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений

21:17 14.01.2020
Военная база в Ираке, где размещены американские военные, подверглась ракетному обстрелу - СМИ

Военная база в Ираке, где размещены американские военные, подверглась ракетному обстрелу - СМИ

23:08 12.01.2020
На обстрелянной ракетами иракской базе не оказалось военных из международной коалиции – СМИ

На обстрелянной ракетами иракской базе не оказалось военных из международной коалиции – СМИ

23:42 29.12.2019
Ракетный удар нанесен севернее Багдада по базе, где находятся военные США – СМИ

Ракетный удар нанесен севернее Багдада по базе, где находятся военные США – СМИ

16:58 28.12.2019
Нацбанк Украины в 2019г выкупил в резервы на рынке $7,9 млрд, в том числе за последнюю неделю $1,5 млрд

Нацбанк Украины в 2019г выкупил в резервы на рынке $7,9 млрд, в том числе за последнюю неделю $1,5 млрд

18:20 26.12.2019
Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке в четверг составила рекордные для этого года $700 млн

Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке в четверг составила рекордные для этого года $700 млн

11:16 20.12.2019
НБУ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 грн и монеты номиналом 5 грн

НБУ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 грн и монеты номиналом 5 грн

17:02 19.12.2019
НБУ предлагает искать проблемы финансирования ФК "Динамо Киев" в построенной его собственниками бизнес-модели, а не в центробанке

НБУ предлагает искать проблемы финансирования ФК "Динамо Киев" в построенной его собственниками бизнес-модели, а не в центробанке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный cуд рассмотрит иск Суркисов к НБУ по bail-in в ПриватБанке 16 марта

Нацбанк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки с 8% до 7%

Deutsche Bahn с 2021г будет оказывать поддержку "Укрзализныце" в управлении грузовыми, пассажирскими перевозками и инфраструктурой - Гончарук

"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о возможном стратегическом партнерстве

Кабмин назначил временным и. о. главы "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный cуд рассмотрит иск Суркисов к НБУ по bail-in в ПриватБанке 16 марта

Нацбанк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки с 8% до 7%

Бизнес планирует рост в 2020 году, но сомневается в правильности политики реформ - опрос ACC

Объем аграрных расписок в 2019г превысил 11,8 млрд грн

"ДТЭК Киевские электросети" планирует увеличить инвестиции в энергоинфраструктуру столицы почти в 5 раз

Ковалив обсудила привлечение инвестиций с представителями DFC

Коронавирус не помешает КНР закупить американские товары в рамках первой фазы торговой сделки - глава Минфина США

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Украине вырастут в среднем на 20%

Philip Morris в 2019г сократил отгрузку продукции в Украине на 3% при снижении рынка на 12%

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 24,58 грн/$1

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА