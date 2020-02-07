Нацбанк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки с 8% до 7%

Национальный банк Украины (НБУ), на минувшей неделе понизивший учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки в Украине с 8% до 7% годовых.

"Это стало следствием переоценки равновесного реального обменного курса гривни. Сегодня структурные характеристики экономики Украины согласуются с более крепким равновесным курсом, чем ожидалось ранее", – поясняется в инфляционном отчете центробанка в пятницу.

Согласно новым оценкам, Нацбанк имеет возможность в перспективе снизить учетную ставку существеннее, чем предполагалось ранее, - до 7%.

"Такой уровень процентной ставки будет равновесным для украинской экономики, когда инфляция будет находиться на уровне цели, а ВВП и занятость - на потенциальном уровне", – отмечает НБУ.

Как сообщалось, НБУ с 31 января снизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. НБУ также улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8% и заявил о планах снижения учетной ставки к концу этого года до 7% годовых вместо ранее озвученной оценки в 9% годовых.