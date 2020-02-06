Экономика

19:09 06.02.2020

Объем аграрных расписок в 2019г превысил 11,8 млрд грн

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Объем аграрных расписок в 2019г превысил 11,8 млрд грн

Украинским аграриям в 2019 году выданы аграрные расписки на общую сумму 11,8 млрд грн, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, в целом с начала внедрения этого проекта в Украине в 2015 году были оформлены аграрные расписки на 19,5 млрд грн.

Как сообщалось, общий объем аграрных расписок в 2018 году составил около 5,2 млрд грн.

Проект "Аграрные расписки в Украине" внедряется IFC, членом группы Всемирного банка, в партнерстве со Швейцарской Конфедерацией. Практическое применение аграрных расписок началось в 2014 году в Полтавской области. Вскоре к использованию этого инструмента финансирования подключились и другие области страны.

Аграрная расписка – товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом в виде будущего урожая. По аграрной расписке заемщик может рассчитаться либо денежными средствами, либо поставкой сельскохозяйственной продукции.

Теги: #аграрные_расписки
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