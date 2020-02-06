Экономика

18:25 06.02.2020

Коронавирус не помешает КНР закупить американские товары в рамках первой фазы торговой сделки - глава Минфина США

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Коронавирус не помешает КНР закупить американские товары в рамках первой фазы торговой сделки - глава Минфина США

В Вашингтоне не опасаются, что угроза коронавируса может помешать КНР выполнить обязательства по первой фазе торгового соглашения и закупить достаточно американской продукции, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

"Основываясь на наших нынешних прогнозах в отношении вируса, мы не беспокоимся на этот счет", - приводят западные СМИ слова Мнучина.

"Я не ожидаю, что у них (Китая - ИФ) будут вопросы с исполнением своих обязательств", - отметил он.

Тем не менее, министр признал, что распространение коронавируса повлияет на рост мировой экономики и на экономику США.

СМИ напоминают, что ранее экономисты предупреждали: приостановка работы предприятий в связи с угрозой коронавируса, а также ограничения на авиаперевозки может оказать негативный эффект и на США, и на рост мировой экономики в первый квартал 2020 года.

Ранее власти КНР призвали производственные компании остановить работу до 9 февраля, чтобы сдержать распространение коронавируса.

В январе США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения. Эта фаза предусматривает наращивание Китаем закупок американских товаров и услуг на $200 млрд за следующие два года.

Теги: #сша #торговля #китай #коронавирус
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