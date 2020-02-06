Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Украине вырастут в среднем на 20%

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 4 февраля утвердила повышение тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для 43 предприятий в среднем на 20%.

По информации на сайте регулятора, в соответствии с заявками предприятий, было принято решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение в среднем на 21%, тарифов на централизованное водоотведение – на 23%.

Так, тариф на водоснабжение АО "Киевводоканал" вырастет на 13,59% – с 9,86 грн/м.куб до 11,2 грн/м.куб. Тариф на водоотведение вырастет на 6,28% – с 7,49 грн/м.куб до 7,96 грн/м.куб.

Согласно материалам на сайте НКРЭКУ, предприятия аргументировали необходимость повышения тарифа ростом зарплат сотрудников, ростом цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию.

Как сообщалось, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг без учета электроэнергии в декабре 2019 года увеличилась на 6% к ноябрю и составила 58,4 млрд грн. Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в декабре-2019 составили 2212 грн.