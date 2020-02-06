Экономика

17:54 06.02.2020

Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Украине вырастут в среднем на 20%

1 мин читать
Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Украине вырастут в среднем на 20%

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 4 февраля утвердила повышение тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для 43 предприятий в среднем на 20%.

По информации на сайте регулятора, в соответствии с заявками предприятий, было принято решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение в среднем на 21%, тарифов на централизованное водоотведение – на 23%.

Так, тариф на водоснабжение АО "Киевводоканал" вырастет на 13,59% – с 9,86 грн/м.куб до 11,2 грн/м.куб. Тариф на водоотведение вырастет на 6,28% – с 7,49 грн/м.куб до 7,96 грн/м.куб.

Согласно материалам на сайте НКРЭКУ, предприятия аргументировали необходимость повышения тарифа ростом зарплат сотрудников, ростом цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию.

Как сообщалось, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг без учета электроэнергии в декабре 2019 года увеличилась на 6% к ноябрю и составила 58,4 млрд грн. Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в декабре-2019 составили 2212 грн.

Теги: #водоснабжение #нкрэку #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 06.02.2020
"Киевстар" не будет тарифицировать трафик в приложении "Дия"

"Киевстар" не будет тарифицировать трафик в приложении "Дия"

19:08 05.02.2020
Адвокаты ходатайствуют о закрытии дела "Роттердам+", получили выводы экспертов о законности формулы

Адвокаты ходатайствуют о закрытии дела "Роттердам+", получили выводы экспертов о законности формулы

14:42 05.02.2020
Энергосообщество ожидает от Украины законодательного обеспечения реальной независимости НКРЭКУ

Энергосообщество ожидает от Украины законодательного обеспечения реальной независимости НКРЭКУ

10:16 05.02.2020
Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации – Кориневич

Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации – Кориневич

01:13 05.02.2020
Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации

Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации

11:24 04.02.2020
Правительство и НКРЭКУ ищут варианты организации платы за распределение газа для потребителей с нулевыми объемами

Правительство и НКРЭКУ ищут варианты организации платы за распределение газа для потребителей с нулевыми объемами

20:02 31.01.2020
143 предприятия теплокоммунэнерго в Украине смогли снизить тарифы - Гончарук на совещании у Зеленского

143 предприятия теплокоммунэнерго в Украине смогли снизить тарифы - Гончарук на совещании у Зеленского

16:58 31.01.2020
НКРЭКУ заявляет о возможных манипуляциях на РСВ, рассматривает возможность осуществления проверок

НКРЭКУ заявляет о возможных манипуляциях на РСВ, рассматривает возможность осуществления проверок

18:50 30.01.2020
Энергосообщество рекомендует НКРЭКУ воздержаться от введения платы за передачу для экспортеров э/э и обратиться в секретариат ЭС

Энергосообщество рекомендует НКРЭКУ воздержаться от введения платы за передачу для экспортеров э/э и обратиться в секретариат ЭС

12:11 29.01.2020
Кабмин новой газовой формулой подтвердил справедливость формулы "Роттердам+" – экс-глава НКРЭКУ Вовк

Кабмин новой газовой формулой подтвердил справедливость формулы "Роттердам+" – экс-глава НКРЭКУ Вовк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Deutsche Bahn с 2021г будет оказывать поддержку "Укрзализныце" в управлении грузовыми, пассажирскими перевозками и инфраструктурой - Гончарук

"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о возможном стратегическом партнерстве

Кабмин назначил временным и. о. главы "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека

Нардепы экономического комитета Рады выступили за создание в Минпромполитики

"Укртрансгаз" обратился к СНБО из-за ареста счетов и имущества компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Коронавирус не помешает КНР закупить американские товары в рамках первой фазы торговой сделки - глава Минфина США

Philip Morris в 2019г сократил отгрузку продукции в Украине на 3% при снижении рынка на 12%

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 24,58 грн/$1

Украина может выйти из отопительного сезона с запасами угля на складах в 3 млн тонн – Оржель

Доля социальных медиа и мессенджеров на рынке интернет-рекламы в 2019г выросла до 45,5% - ИнАУ

ФГИ в сотрудничестве с Всемирным банком намерен реформировать систему оценочной деятельности

Госгеокадастр запустил функцию, позволяющую сократить уровень отказов при регистрации земучастков

"Укрпошта" запустила услугу снятия наличных через POS-терминалы в н.п. с населением более 2 тыс. жителей

Земельная реформа начнет оказывать влияние на экономический рост только к 2022г – гендиректор агрохолдинга ИМК

НБУ в 2019 г. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА