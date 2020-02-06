Экономика

17:51 06.02.2020

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 24,58 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 24,58 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 24,580 грн/$1 с 24,675 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,57-24,59 грн/$1, тогда как Нацбанк на 7 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,5794 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 6 февраля укрепился до 24,58 грн/$1 с 24,84 грн/$1.

Теги: #курс #гривня
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