Экономика

11:47 06.02.2020

НБУ в 2019 г. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений

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НБУ в 2019 г. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финансовых учреждений, сообщается на сайте НБУ.

Так, по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга центробанк направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 млрд грн и $98 млн, по результатам валютного надзора - 18 писем о крупномасштабных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму около 1,4 млрд грн, $1,12 млрд, EUR51,1 млн, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых.

НБУ в прошлом году также отправил четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины и одно письмо в Службу безопасности Украины.

Как указано в сообщении, предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков, небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения и т. д.

Как сообщалось, в 2018 году НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений.

Теги: #информация #нбу
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