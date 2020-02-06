Экономика

11:16 06.02.2020

Райффайзен Банк Аваль готов присоединиться к программе доступных кредитов при наличии договора с правительством

2 мин читать
Райффайзен Банк Аваль готов присоединиться к программе доступных кредитов при наличии договора с правительством

Райффайзен Банк Аваль (Киев) готов присоединиться к правительственной программе для малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%", однако банку не удалось получить проект договора с Кабинетом министров относительно условий кредитования, сообщил председатель правления банка Александр Писарук.

"Райффайзен Банку Аваль очень интересно принять участие в программе. Но, к сожалению, на сегодня мы даже не получили проекта договора с правительством, который бы четко устанавливал требования к участникам этой программы, на каких условиях мы можем выдавать эти кредиты", - сказал Писарук в ходе ежегодной общей встречи Европейской бизнес ассоциации EBA Global Outlook: Boosting Investments в четверг.

Он пояснил, что такой документ должен регламентировать, в частности, требования к заемщикам, условия работы механизма компенсации.

"Это любой банк должен понимать для того, чтобы присоединиться к программе", - подчеркнул Писарук.

"То есть мы хотим, но нет договора. Таким образом, как госбанки начали кредитовать, это большой для нас вопрос. Может, они получили договор. Нам бы хотелось надеяться, что это не какая-то сегрегация между государственными и частными банками, но у нас нет документов", - сказал глава правления банка.

При этом он отметил, что в целом положительно оценивает запуск такой программы.

Как сообщалось, госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" инициирована президентом и правительством Украины для широкой поддержки проектов украинских микро-и малых предприятий.

Предоставление трех возможных ставок 5%, 7% или 9% по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее, чем до 5% годовых.

Теги: #райффайзен_банк_аваль #кредит #предприниматель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:04 05.02.2020
ЕИБ может выделить EUR300 млн кредит аэропорту "Борисполь" на инвестплан

ЕИБ может выделить EUR300 млн кредит аэропорту "Борисполь" на инвестплан

15:17 03.02.2020
Ощадбанк готов выдавать 200-250 кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Ощадбанк готов выдавать 200-250 кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

14:44 03.02.2020
Уже подано 17 тыс. заявок на получение кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Уже подано 17 тыс. заявок на получение кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

13:33 03.02.2020
Десятки тысяч предпринимателей могут рассчитывать на кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020г

Десятки тысяч предпринимателей могут рассчитывать на кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020г

12:44 03.02.2020
ПриватБанк получил почти 10 тыс. заявок от предпринимателей на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

ПриватБанк получил почти 10 тыс. заявок от предпринимателей на участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

16:53 27.01.2020
ПриватБанк открыл прием заявок на льготные кредиты для малого бизнеса в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%"

ПриватБанк открыл прием заявок на льготные кредиты для малого бизнеса в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%"

17:21 15.01.2020
Ощадбанк пролонгирует "Нафтогазу" почти 2 млрд грн кредита на 4,5 года

Ощадбанк пролонгирует "Нафтогазу" почти 2 млрд грн кредита на 4,5 года

18:53 09.01.2020
ПриватБанк оспаривает решение суда о взыскании 21,8 млн грн в пользу НЗФ

ПриватБанк оспаривает решение суда о взыскании 21,8 млн грн в пользу НЗФ

13:11 25.12.2019
"Эпицентр К" получил от ЧБТР $70 млн кредита на новые сельхозактивы и элеваторы

"Эпицентр К" получил от ЧБТР $70 млн кредита на новые сельхозактивы и элеваторы

10:58 09.12.2019
Верховный суд Великобритании на этой неделе рассмотрит спор Украины и РФ по еврооблигациям на $3 млрд

Верховный суд Великобритании на этой неделе рассмотрит спор Украины и РФ по еврооблигациям на $3 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Deutsche Bahn с 2021г будет оказывать поддержку "Укрзализныце" в управлении грузовыми, пассажирскими перевозками и инфраструктурой - Гончарук

"Укрзализныця" и Deutsche Bahn подписали меморандум о возможном стратегическом партнерстве

Кабмин назначил временным и. о. главы "Укрзализныци" члена правления компании Желька Марчека

Нардепы экономического комитета Рады выступили за создание в Минпромполитики

"Укртрансгаз" обратился к СНБО из-за ареста счетов и имущества компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Земельная реформа начнет оказывать влияние на экономический рост только к 2022г – гендиректор агрохолдинга ИМК

НБУ в 2019 г. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений

ArcelorMittal сократила в 2019г EBITDA вдвое, ждет восстановление на рынке в 2020г

Японская Rakuten открывает R&D-центр в Киеве

Глава ЕЦБ считает коронавирус новым фактором неопределенности в экономике

Комитет ВР по экономразвитию одобрил в целом перед вторым чтением законопроект о детенизации рынка металлолома

Комитет Рады по экономразвитию одобрил в целом перед вторым чтением законопроект о детенизации рынка металлолома

НБУ в январе увеличил резервы на 3,9% – до $26,3 млрд

Адвокаты ходатайствуют о закрытии дела "Роттердам+", получили выводы экспертов о законности формулы

Зеленский указал на важность решения проблемы нелегальных НПЗ, СБУ ведет работу по 10 таким заводам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА