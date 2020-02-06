Райффайзен Банк Аваль готов присоединиться к программе доступных кредитов при наличии договора с правительством

Райффайзен Банк Аваль (Киев) готов присоединиться к правительственной программе для малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%", однако банку не удалось получить проект договора с Кабинетом министров относительно условий кредитования, сообщил председатель правления банка Александр Писарук.

"Райффайзен Банку Аваль очень интересно принять участие в программе. Но, к сожалению, на сегодня мы даже не получили проекта договора с правительством, который бы четко устанавливал требования к участникам этой программы, на каких условиях мы можем выдавать эти кредиты", - сказал Писарук в ходе ежегодной общей встречи Европейской бизнес ассоциации EBA Global Outlook: Boosting Investments в четверг.

Он пояснил, что такой документ должен регламентировать, в частности, требования к заемщикам, условия работы механизма компенсации.

"Это любой банк должен понимать для того, чтобы присоединиться к программе", - подчеркнул Писарук.

"То есть мы хотим, но нет договора. Таким образом, как госбанки начали кредитовать, это большой для нас вопрос. Может, они получили договор. Нам бы хотелось надеяться, что это не какая-то сегрегация между государственными и частными банками, но у нас нет документов", - сказал глава правления банка.

При этом он отметил, что в целом положительно оценивает запуск такой программы.

Как сообщалось, госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" инициирована президентом и правительством Украины для широкой поддержки проектов украинских микро-и малых предприятий.

Предоставление трех возможных ставок 5%, 7% или 9% по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее, чем до 5% годовых.