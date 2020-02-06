Японская Rakuten открывает R&D-центр в Киеве

Японская компания Rakuten, владеющая мессенджером Viber, расширяет свое присутствие в Украине.

Об этом сообщается на странице Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook по итогам встречи заместителей министра цифровой трансформации Александра Борнякова и Валерии Ионан с исполнительным вице-президентом компании Rakuten Ясуфуми Хираи и операционным директором компании Viber Офиром Ейалом.

Как указано в сообщении, Rakuten, в частности, открывает R&D-центр в Киеве, а также развивает уже существующий офис в Одессе.

"Событие стало продолжением переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским с основателем компании Rakuten Хироши Микитани, которые состоялись в июне 2019 года. Тогда господин Микитани одобрил инициативу "Государство в смартфоне" и выразил готовность увеличивать свою инвестиционную активность в Украине", - отмечает Минцифры.

Rakuten - японская e-commerce-компания. В 2014 году Rakuten приобрела Viber за $900 млн долларов.

Согласно независимому исследованию Kantar, приложение Viber по итогам 2019 года установлено на 96% смартфонов жителей Украины.