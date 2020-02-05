Экономика

19:23 05.02.2020

НБУ в январе увеличил резервы на 3,9% – до $26,3 млрд

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НБУ в январе увеличил резервы на 3,9% – до $26,3 млрд

Международные резервы Украины в январе 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 3,9% - до $26,293 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в среду.

Согласно сообщению, увеличение международных резервов до самого высокого уровня с ноября 2012 года обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями Нацбанка по управлению резервами и на валютном рынке.

Центробанк отметил, что на динамику резервов повлияло размещение правительством облигаций внешнего государственного займа на EUR1,25 млрд в конце января. На обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено $656,1 млн, из которых $602,2 млн было уплачено по облигациям внутреннего государственного займа, уточнил регулятор.

Вместе с тем, несмотря на некоторое снижение предложения валюты со стороны экспортеров, из-за значительных объемов полученного ими возмещения НДС объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили в январе объемы продаж на $98 млн.

"Национальный банк пополнял международные резервы в отдельные дни, когда предложение валюты было больше, чем спрос, и в целом купил $348 млн, из которых $248 млн по единому курсу и $100 млн – путем выбора лучшего курса. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценивания Национальный банк в январе проводил валютные интервенции по продаже валюты по единому курсу – всего на $250 млн", - говорится в сообщении центробанка.

Нацбанк отметил, что на размер международных резервов повлияла также переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $170,6 млн.

По состоянию на 1 февраля 2020 года объем международных резервов покрывает 3,9 месяца будущего импорта – этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Теги: #нбу #резервы
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