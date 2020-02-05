Экономика

19:08 05.02.2020

Адвокаты ходатайствуют о закрытии дела "Роттердам+", получили выводы экспертов о законности формулы

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Адвокаты ходатайствуют о закрытии дела "Роттердам+", получили выводы экспертов о законности формулы

Сторона защиты в деле "Роттердам+" предоставила ходатайство о его закрытии в связи с полученными выводами экспертов, подтверждающими законность формулы и отсутствие экономических убытков.

Согласно результатам экспертизы, учет показателей расходов на фрахт и доставку на весь объем угля (как газовой, так и антрацитовой группы) является экономически обоснованным, – заявил агентству Интерфакс-Украина адвокат Артем Трекке.

По его словам, включение стоимости фрахта из портов АРА в порт Южный и перевалки не привело к необоснованному росту цен на уголь и, как следствие, увеличению прибыльности поставщиков угля в Украине в 2016-2019 годах.

"Таким образом, принятие НКРЭКУ постановления №289 от 3 марта 2016 года (определившего порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электроэнергию – ИФ), не нанесло никаких убытков ни государству, ни потребителям, ни каким-либо другим субъектам хозяйствования", – отметил адвокат.

По словам стороны защиты, получены также выводы специалистов в отрасли уголовного права, которые подтвердили отсутствие нарушений непосредственно при принятии постановления, а также вывод эксперта, который отбрасывает связь между принятием формулы и ростом цены еврооблигаций ДТЭК.

Полученные выводы, по мнению юриста, являются исчерпывающим основанием для закрытия уголовного производства.

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину" ("Роттердам+").

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжается, а дело начало слушаться в судах.

Находящийся в розыске по обвинениям НАБУ за формулу "Роттердам+" экс-глава НКРЭКУ, Дмитрий Вовк считает, что правительство своим постановлением от 24 января этого года о формуле ценообразования на газ для "Нафтогаза Украины" фактически подтвердило справедливость "Роттердам+".

"Роттердам+" в газе быть! Меня нет в Украине, но "дело" мое живет. Теперь цена на газ, добытый в Полтавщине, считается как на привезенный из Голландии", – написал Вовк в Facebook.

По его словам, формула в постановлении правительства по газу построена на применении того же импортного паритета на уровне "хаб плюс логистика", что и утвержденная в его каденцию НКРЭКУ формула "Роттердам+".

Согласно постановлению Кабмина №17 от 24 января, "Нафтогаз" устанавливает цену природного газа по спецобязательствам (ПСО) на январь-апрель 2020 года исходя из котировок на хабе TTF, плюс разница (спрэд) в уровне цен на TTF и границе Украины, плата за вход в украинскую ГТС и торговая наценка.

Теги: #роттердам #энергетика #нкрэку
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