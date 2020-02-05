Экономика

18:16 05.02.2020

Зеленский на совещании с участниками топливного рынка и АЗС отметил первые результаты борьбы с нелегальными заправками и снижение цен на топливо

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Зеленский на совещании с участниками топливного рынка и АЗС отметил первые результаты борьбы с нелегальными заправками и снижение цен на топливо

 Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с представителями компаний-участниц топливного рынка и АЗС отметил первые результаты борьбы с нелегальными заправками.

"Закрыли около 800 незаконных заправок. Это неплохое начало", - отметил он на совещании в среду, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент также поблагодарил участников рынка за то, что откликнулись на призыв снизить реальные цены на топливо на АЗС.

"Мне кажется, что люди это очень правильно восприняли и благодарны. Действительно, есть снижение цен. Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет $1,06 (за 1 литр - ИФ)", - отметил Зеленский.

Теги: #заправки #совещание #зеленский #азс
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