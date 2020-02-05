Экономика

16:55 05.02.2020

KAN Development планирует выйти на рынок коттеджного строительства – Никонов

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KAN Development планирует выйти на рынок коттеджного строительства – Никонов

KAN Development (Киев) разрабатывает два проекта коттеджных городков в Киеве, в составе которых будет спроектирован арендный дом, сообщил основатель компании Игорь Никонов.

"Мы приобрели два участка под проекты коттеджных городков. Сейчас занимаемся их девелопментом. Однако мы не можем спрогнозировать, будет ли там спрос. Мы просто должны взять и сделать новый продукт на рынке: жилье в частных домах в черте города. Сразу скажу, это будут не таунхаусы - они не прижились на нашем рынке", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его данным, площадь участков составляет приблизительно по 30 га, оба проекта рассчитаны на 160-200 домов. Инфраструктура будет включать детсад с начальной школой, детский клуб, ресторан, бассейн.

"Пытаемся сделать в рамках проекта арендный дом, где можно снимать квартиры для персонала или приехавших погостить родственников. Все это атрибуты комфортной жизни. Я лично пытаюсь развивать концепцию жизни без машины, она будет нашей целью и в новых проектах. Жить постоянно "на колесах" абсолютно некомфортно и неэффективно", - сообщил основатель KAN Development.

Как он отметил, в настоящее время предложения коттеджных городков на столичном рынке нет, все проекты в этом сегменте реализуются в пригороде.

"Мы изучали предложение – все за городом и далеко не в самых лучших местах… Наша компания во многом создает новый спрос, когда выводит проекты на рынок. Очень важно приблизить цену к уровню стоимости квартиры. Когда человек по цене квартиры получает дом, да еще и в черте города, думаю, найдутся желающие, которые посмотрят на эту идею с позитивом", - рассказал Никонов.

Кроме того, он добавил, что KAN Development планирует в 2020 году запустить на рынок новый проект комплексной застройки бизнес-класса в центре Киева.

"Мы все-таки планируем диверсифицировать риски и вести одновременно несколько проектов разных категорий. В этом году, думаю, запустим три проекта. Начали разработку проекта комплексной застройки бизнес-класса в центре Киева; - думаю, в 2020 году уже выведем его на рынок", - резюмировал он.

KAN Development создана в 2001 году. Портфель реализованных проектов в Киеве включает ЖК "Комфорт Таун", Central Park, ЖК бизнес-класса Tetris Hall, БЦ Senator, IQ Business Center, ТРЦ Ocean Plaza (партнеры проекта столичная Ukrainian Development Partners, UDP, и KAN Development), бизнес-центр класса "А" "101 Tower", ЖК Diamond Hill, ЖК "Паркове Мисто" (партнеры проекта UDP и KAN Development), ТРК Arena City, РК ARENA Entertainment, БЦ "Доминант", коммерческие паркинги "Белый Кашалот" и на ул. Владимирской, 49а, IQ Business Center. Компания также активно развивает собственную сеть образовательных учреждений "А+".

Теги: #строительство #kan_development #никонов
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