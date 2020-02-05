Экономика

16:49 05.02.2020

Проблемы химической промышленности Украины обсудили в Офисе президента

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Проблемы химической промышленности Украины обсудили в Офисе президента

 В Офисе президента состоялась рабочая встреча советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко с представителями отечественной химической промышленности в ходе которой стороны обсудили состояние украинской химической промышленности.

Как сообщается на сайте Офиса президента в среду, химическую отрасль представляли руководители большинства химических предприятий Украины, представители профильных организаций и эксперты отрасли.

"Химическая промышленность традиционно давала 8-9% ВВП нашей страны. Однако в последнее время она переживает кризис и спад производства из-за ряда негативных факторов. Среди них - конкурентная война за украинский рынок со стороны иностранного бизнеса", - отметил Устенко.

Согласно информации, представители химических предприятий заявили о готовности превратить отрасль в один из основных драйверов привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и рост заработных плат и призвали государство стать партнером в достижении таких целей.

Одной из главных тем дискуссии стала проблема неконтролируемого импорта минеральных удобрений из ряда государств. Ведь сейчас это ключевой фактор, который негативно влияет на работу украинских химических предприятий и ведет к зависимости украинского АПК от иностранных минеральных удобрений. Участники встречи подчеркнули важность специальных расследований относительно импорта минеральных удобрений в Украине независимо от страны производства, которые сейчас проводит Межведомственная комиссия по международной торговле.

"Стороны договорились, что отечественная химическая промышленность должна быть одним из приоритетов государственной политики, особенно учитывая тот факт, что в Украине ожидается принятие законопроекта об обороте земель, а сельское хозяйство нашей страны, по экспертным расчетам, уже в ближайшие пять лет будет нуждаться в полтора-два раза большем количестве минеральных удобрений, чем сегодня", - говорится в сообщении.

По словам украинских химиков, отечественные предприятия способны удовлетворить спрос на большинство видов минеральных удобрений и существенно снизить риски импортозависимости экономики.

"Учитывая то, что Украина имеет одну из самых мощных производственных баз в Восточной Европе, украинская химическая отрасль и отечественный АПК должны стать партнерами и при непосредственном участии государства работать над укреплением продовольственной безопасности Украины", - отметил Устенко.

Теги: #химпредприятия #офис_президента #промышленность
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