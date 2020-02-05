Экономика

15:41 05.02.2020

Безос продал акции Amazon еще на $1,8 млрд

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Безос продал акции Amazon еще на $1,8 млрд

Джефф Безос, глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc., продолжил продажу акций своей компании.

В пятницу и понедельник он продал 905,456 тыс. бумаг на общую сумму $1,84 млрд, сообщается в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

При этом во вторник рыночная стоимость Amazon.com впервые превысила $1 трлн, в результате чего компания стала четвертой в США, преодолевшей эту отметку.

В прошлом году Безос продал акции компании в августе почти на $1 млрд и в июле более чем на $1,8 млрд. Причины этих действий не называются.

Котировки акций Amazon повышаются на 11% в ходе предварительных торгов в среду. За последний год капитализация компании подскочила примерно на четверть, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 20% за этот период.

Теги: #amazon #акции #безос
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