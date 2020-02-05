Экономика

15:22 05.02.2020

Авиакомпания SkyUpс 29 марта запускает рейсы из Запорожья в Прагу

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Авиакомпания SkyUpс 29 марта запускает рейсы из Запорожья в Прагу

 Авиакомпания SkyUp Airlines с 29 марта 2020 года запускает рейсы из Запорожья в Прагу (Чехия).

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, они будут осуществляться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билета в одну сторону без багажа стартует от 1,465 тыс. грн.

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp в 2019 году выполнила 12,198 тыс. рейсов и перевезла более 1,7 млн пассажиров.

В 2020 году авиакомпания намерена запустить более 30 новых направлений из Киева и регионов. Помимо этого, в планах – запустить онлайн регистрацию и пополнить свой флот двумя самолетами Boeing.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Теги: #прага #skyup #запорожье
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