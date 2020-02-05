Участие в электронных торгах по продаже необработанной древесины трейдеров приведет к удорожанию древесины - ЕБА

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) опасается, что участие в электронных аукционах по продаже необработанной древесины компаний-трейдеров приведет к удорожанию древесины.

Согласно обнародованному комментарию ассоциации к постановлению правительства, ЕБА положительно оценивает желание госорганов найти оптимальный механизм реализации необработанной древесины переработчикам и в целом поддерживает экспериментальный проект по проведению электронных аукционов по продаже необработанной древесины, который стартовал 1 февраля 2020 года.

Однако, по мнению ассоциации, не для всех товаров и отраслей подходят механизмы, которые предлагает платформа ProZorro. В частности, по мнению экспертов ЕБА, таким товаром является древесина.

Кроме того, у экспертов ассоциации есть несколько важных оговорок относительно содержания проекта. В ассоциации считают, что право принимать участие в торгах должны быть наделены исключительно реальные производители. Участие в торгах компаний-трейдеров приведет к удорожанию древесины, поскольку для них лесосырье является материалом для перепродажи, тогда как для деревообработчиков - основой производства.

Вопрос у ЕБА вызывает также размер вознаграждения - 1,5 процента цены продажи лота, которая является оплатой услуг по организации и проведению аукциона.

"Необходимо отметить, что необработанная древесина уже долгое время реализовывалась через систему электронных торгов. При этом размер вышеупомянутой вознаграждения колебался в диапазоне от 0,3 до 0,5 процентов", - указали в ЕБА.

Не менее актуальным остается вопрос стартовой цены лота (необработанной древесины), которая устанавливается организатором аукциона (постоянные лесопользователи) на базе его себестоимости с учетом спроса и предложения ранее проведенных аукционов и должен обязательно учитывать реальную ситуацию на рынках готовой продукции, заметили в ассоциации.

"Указанные факторы могут способствовать подорожанию необработанной древесины. При том, что уже сегодня она по большинству сортиментов является неоправданно дорогой, особенно учитывая ее качество. Это в свою очередь может оказать негативное влияние на деревообрабатывающую отрасль, ведь лес-кругляк является основным сырьем для переработчиков и, как правило, главной составляющей себестоимости. Более того, в порядке проведения проекта отсутствует какая-либо ответственность за несоблюдение его норм", - отметила в ЕБА.

В ассоциации выразили надежду, что данные предложения будут учтены при принятии решения о целесообразности утверждения такого механизма продажи необработанной древесины на постоянной основе.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил проведение продажи необработанной древесины через электронные аукционы постановлением от 4 декабря 2019 года №1178.