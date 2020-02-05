Экономика

14:03 05.02.2020

Нардепы экономического комитета Рады выступили за создание в Минпромполитики

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Нардепы экономического комитета Рады выступили за создание в Минпромполитики

Руководство комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития выступило с инициативой воссоздания в Украине Министерства промышленной политики в связи с кризисом в отечественной промышленности.

"Мы не можем не замечать кризис в украинской промышленности. Реакция на него должна быть проактивной, для этого возникла идея начать дискуссию о создании в Украине Министерства промышленной политики", - заявил председатель комитета Дмитрий Наталуха на брифинге в среду.

По его словам, для украинской промышленности 2019 год завершился негативно. По состоянию на декабрь объем промпроизводства сократился минимум на 8,5%, в январе этого года эта динамика продолжалась.

Как отметил Наталуха, в разных развитых странах есть министры промышленности - в Австралии, Китае, Индии, Турции, Швеции, Норвегии, Испании, Бразилии. В США эти функции исполняет госсекретарь по промышленности и безопасности, что ставит вопрос промышленности на уровень национальной экономической безопасности.

"Если мы и дальше позволим падать нашему экспорту, то слово "торговля" в названии нашего Министерства экологического развития, торговли и с/х можно будет менять на слово "импорт", - констатировал глава парламентского комитета.

Первый зампредседателя комитета Сергей Тарута отметил, что предлагается создать не только министерство, но и определенные департаменты в нем, которые будут заниматься разработкой промышленной политики и контролем за ее выполнением.

Председатель комитета по вопросам национальной обороны Александр Завитневич, в свою очередь, заявил, что падение промпроизводства может нести угрозу экономической безопасности государства. При этом он также поддержал инициативу создании Министерства промполитики.

В свою очередь зампредседателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский обратил внимание на то, что украинская промышленность вступила в затяжной кризис из-за неблагоприятной обстановки на внешних рынках и слабости рынка внутреннего. "Мы уже не можем не замечать очевидного, мы должны сделать выбор – или у нас будет министерство импорта или будет собственная промышленность и экспорт украинских товаров за границу", - сказал он.

Кисилевский напомнил, что почти все торговые партнеры Украины последовательно внедряют протекционистские меры для защиты своей промышленности. "Никто не стыдится протекционизма, и только Украина, к сожалению, продолжает верить в басни о существовании свободного рынка и в то, что его невидимая рука как-то поможет украинской экономике", - подчеркнул депутат.

По его словам, падение промышленности ставит под угрозу 2 млн рабочих мест, которые создают 25% ВВП страны. Кроме того, это грозит и существенным недобором налогов в местные бюджеты.

"Поэтому вопрос развития отечественной промышленности и украинских регионов - это вопрос национальной и экономической безопасности. Нельзя сидеть и ждать, что все как-то само по себе решится. Роль координатора разработки стратегических решений по промышленности, по нашему мнению, может выполнять Министерство промышленной политики или Министерство промышленности - назвать можно как угодно. Главное, чтобы мы в государстве имели целенаправленную промышленную политику, которая будет работать на благо экономики. Это вопрос нацбезопасности и его нужно решить как можно скорее", - резюмировал Кисилевский.

Ранее представители бизнеса призвали руководство страны принять 5-летнюю Стратегию социально-экономического развития Украины, в рамках которой предприниматели и эксперты разработали пакет предложений, включающих, в частности, создание Министерства промышленной политики и торговли – главного драйвера новой индустриализации страны.

Длительное время в Украине существовало Министерство промышленной политики. Оно было реорганизовано в соответствии с указом президента (тогда Виктора Януковича – ИФ) от 9 декабря 2010 года "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" в Госагентство по управлению государственными корпоративными правами и имуществом и окончательно прекратило существование в конце 2011 года. Ряд функций Минпромполитики был передан в ведение МЭРТ и Минприроды.

Затем Янукович пересмотрел свое решение и указом от 24 декабря 2012 года воссоздал ведомство. Однако в марте 2014 года правительство Арсения Яценюка вновь реорганизовало Минпромполитики путем присоединения к Минэкономразвития и торговли, а в августе окончательно возложило на МЭРТ функции и полномочия Минпромполитики.

Разные ассоциации промышленников, представители бизнеса и политики неоднократно выступали за создание в правительстве отдельной структуры, которая бы опекала украинскую промышленность.

Теги: #минпромполитики #промышленность #кабмин
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