Экономика

13:31 05.02.2020

Кабмин отменил норму о согласовании облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых госзначения

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Кабмин отменил норму о согласовании облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых госзначения

Кабинет министров Украины отменил норму о согласовании областными советами предоставления специальных разрешений на пользование месторождениями полезных ископаемых государственного значения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Согласно материалам к заседанию правительства в среду, соответствующие изменения внесены в постановление №848 (о пилотном проекте электронных аукционов по продаже спецразрешений на недропользование).

Данные изменения были внесены с целью приведения норм постановления в соответствие с законом по добыче янтаря, которым среди прочего предусматривалась соответствующая отмена согласования.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, вынесенного на утверждение, документом среди прочего уточняется срок подписания договора с отлагательным обстоятельством, устраняются технические неточности.

Теги: #гончарук #спецразрешения #ископаемые #кабмин
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