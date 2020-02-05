Кабмин отменил норму о согласовании облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых госзначения

Кабинет министров Украины отменил норму о согласовании областными советами предоставления специальных разрешений на пользование месторождениями полезных ископаемых государственного значения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Согласно материалам к заседанию правительства в среду, соответствующие изменения внесены в постановление №848 (о пилотном проекте электронных аукционов по продаже спецразрешений на недропользование).

Данные изменения были внесены с целью приведения норм постановления в соответствие с законом по добыче янтаря, которым среди прочего предусматривалась соответствующая отмена согласования.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, вынесенного на утверждение, документом среди прочего уточняется срок подписания договора с отлагательным обстоятельством, устраняются технические неточности.