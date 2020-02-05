UkraineInvest за последние 2 года привлекла сделок по ВИЭ на $1,15 млрд

Сумма инвестиций по проектам возобновляемой энергетики, сопровождаемым государственным офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, за последние два года составила около $1,15 млрд, сообщает интернет-портал "Энергореформа" со ссылкой на UkraineInvest.

"В последние два года UkraineInvest сопровождала такие компании, как Scatec Solar, Acciona Energy, EuroCape Ukraine (LongWing), GE, NBT AS / Total Eren. Сумма инвестиций от проектов, которыми мы занимались, составляет около $1,15 млрд. Общий портфель проектов этих компаний превышает $2 млрд ", – говорится в сообщении UkraineInvest, полученном "Энергореформой" на ее запрос.

Как отмечают в UkraineInvest, в последние годы сектор "зеленой" энергетики был одним из наиболее привлекательных для иностранных инвестиций.

"Дальнейшие условия развития сектора возобновляемой энергетики в Украине – это вопрос государственной политики, которую определяет Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Сейчас продолжается диалог между министерством и участниками рынка. Роль UkraineInvest заключалась в налаживании коммуникации между министерством и представителями бизнеса", – указывают в офисе.

При этом там подчеркивают, что, как и ранее, UkraineInvest предоставляет консультации и сопровождение в решении проблемных вопросов, в частности административного характера, связанных с взаимодействием с разными госорганами.

В то же время в офисе отмечают, что иностранные компании продолжают внимательно отслеживать происходящее на рынке ВИЭ, однако большинство из них ожидает результатов переговоров министерства с инвесторами, чтобы в дальнейшем планировать свою стратегию.

"В долгосрочной перспективе сектор ВИЭ будет оставаться одним из приоритетов правительства, о чем свидетельствует недавно презентованная министерством Концепция "зеленого" энергетического перехода Украины до 2050 года, в соответствии с которой доля ВИЭ к этому времени должна увеличиться до 70%, но при этом ее стоимость должна быть сбалансирована и экономически обоснована", – подчеркнули в UkraineInvest

В офисе напомнили, что он создан с целью содействия привлечению прямых иностранных инвестиций в Украину в 2016 году.

Как сообщалось, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в конце января 2020 года заявил, что на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest будет опираться проект "Инвестиционной няни". По его словам, за последние 12 месяцев организацией было привлечено сделок на $2,6 млрд, в том числе через UkraineInvest проходило большинство сделок по "зеленой" энергетике".

Идея "инвестиционной няни" заключается в подписании инвесторами договора с правительством Украины о конкретных условиях, в случае нарушения которых Кабмин будет отвечать в международных судах.

"Инвестор также будет отвечать перед правительством Украины - это зеркальный договор", - добавил министр.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, в Украине в 2019 году введено в эксплуатацию 4,5 ГВт новых мощностей ВИЭ, инвестиции в объекты составили около EUR3,7 млрд.

Энергосообщество зарегистрировало спор Минэкоэнерго с Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) и Европейско-украинским энергетическим агентством (ЕУЭА) в связи с грядущими изменениями в существующей системе гарантированных "зеленых" тарифов (Feed-in-Tariff, FIT) в Украине, мерах по стабилизации и возможных решениях кризиса украинского сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ).