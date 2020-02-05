Кабмин предлагает ВР создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Кабинет министров предложит на рассмотрение Верховной Рады законопроект, определяющий особенности создания и деятельности Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Соответствующее решение одобрено на заседании правительства в среду.

"Для упрощения получения кредитов "малыми" фермерами, не имеющими кредитной истории, правительство создает Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 га) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов", - написал в "Телеграм-канале" премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя принятое решение.

Он уточнил, что госбюджет-2020 предусматривает 240 млн грн на формирование уставного капитала Фонда.

Согласно законопроекту, Фонд создается государством в лице Кабмина. Его участниками могут быть государства и юрлица. Органами управления Фонда являются общее собрание акционеров, совет и правление. Совет создается в составе пяти лиц, один из них – представитель государства, остальные – независимые члены.

В пояснительной записке к документу в качестве обоснования необходимости принятия закона отмечается: согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 ноября 2019 года кредиты, предоставляемые в сельском хозяйстве, составляли более 63,5 млрд грн. При этом средневзвешенная ставка за пользование кредитами составляет 16,5%.

В то же время, согласно данным субъектов хозяйствования, при обращении в банки проценты за пользование кредитами для предприятий малого и среднего бизнеса в среднем составляют 22-24% годовых, тогда как для других предприятий - 17-19% годовых.

"Наибольшие объемы кредитов привлекаются такими предприятиями на краткосрочную перспективу (12 месяцев) для покрытия своих текущих затрат. Отсутствие длинных кредитов, а также предмета залога и кредитной истории лишает возможности малые и средние предприятия осуществлять инвестиции в сельское хозяйство", - поясняется в документе.