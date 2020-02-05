Кабмин решил привязать запрплаты министров и их замов к средней зарплате по Украине – премьер

Кабинет министров принял решение привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Зарплаты министров и их заместителей будут в диапазоне от трех до пяти средних зарплат", – написал он в "Телеграм-канале" в среду утром.

Решение принято во исполнение поручения президента Владимира Зеленского, добавил Гончарук.

"Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – теперь максимальная премия будет не более одного оклада. Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно", – добавил он.