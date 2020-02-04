Экономика

20:47 04.02.2020

Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения ВТО о запрете экспорта в РФ железнодорожного оборудования

2 мин читать
Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения ВТО о запрете экспорта в РФ железнодорожного оборудования

Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения Всемирной торговой организации (ВТО) относительно запрета РФ экспорта украинских вагонов и железнодорожного оборудования.

Соответствующее решение опубликовано во вторник вечером на сайте ВТО.

"Украина выиграла в ВТО апелляцию. Требования Украины удовлетворены почти полностью Апелляционным органом ВТО, а требования России отклонены", - прокомментировала в Facebook экс-торгпред Украины Наталья Микольская.

Как сообщалось, Украина подала иск в ВТО в октябре 2015 года, полагая, что РФ с 2013 года необоснованно вводила ограничения на поставку украинских вагонов, аннулируя соответствующие сертификаты. Ограничения коснулись продукции Крюковского вагоностроительного завода (Полтавская обл.), Днепропетровского стрелочного завода, "Азовзагальмаша" (Донецкая обл.) и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД", в связи с чем экспорт с Украины товаров "группы 86" (в соответствии с УКТ ВЭД) сократился с $1,7 млрд в 2013 году до $51 млн в январе-июле 2015 года.

Экспертная группа ВТО в конце июля 2018 года отклонила ключевые требования Украины в рамках этого спора с РФ, в частности, отклонила требование признать системность нарушений со стороны России. Однако группа согласилась с Украиной в том, что, выдав 14 предписаний о приостановке сертификатов соответствия, РФ применила дискриминационные условия доступа к рынку для украинских производителей по сравнению с российскими и европейскими.

Помимо этого, группа признала нарушение Россией ее обязательств, когда она не признала сертификаты, выданные в других странах Таможенного союза.

В августе 2018-го Украина подала апелляцию.

Теги: #вагоны #рф #вто
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:06 04.02.2020
С РФ необходимо вести требовательный и результативный диалог – посол Франции в Украине

С РФ необходимо вести требовательный и результативный диалог – посол Франции в Украине

11:48 04.02.2020
В Литве обеспокоены наращиванием российской военной группировки в Калининградской области

В Литве обеспокоены наращиванием российской военной группировки в Калининградской области

18:45 03.02.2020
Эрдоган: Россия попустительствует атакам сирийских сил в Идлибе

Эрдоган: Россия попустительствует атакам сирийских сил в Идлибе

17:13 03.02.2020
Эрдоган: Турция не признаёт незаконную аннексию Крыма

Эрдоган: Турция не признаёт незаконную аннексию Крыма

16:59 03.02.2020
Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных, в том числе крымских татар, в Крыму и РФ – Зеленский

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных, в том числе крымских татар, в Крыму и РФ – Зеленский

16:15 03.02.2020
На границе с РФ задержали боевика, 6 лет находившегося в розыске

На границе с РФ задержали боевика, 6 лет находившегося в розыске

15:57 03.02.2020
Основа для разработки вакцины от коронавируса уже есть - посол КНР в РФ

Основа для разработки вакцины от коронавируса уже есть - посол КНР в РФ

10:12 03.02.2020
"Газпром" в январе использовал оплаченные мощности ГТС Украины на 46%

"Газпром" в январе использовал оплаченные мощности ГТС Украины на 46%

17:57 02.02.2020
Президент Эстонии считает действующим Тартуский мирный договор, но выступает против "перерисовывания"

Президент Эстонии считает действующим Тартуский мирный договор, но выступает против "перерисовывания"

17:42 02.02.2020
Спикер парламента Эстонии обвинил РФ в аннексии эстонских территорий

Спикер парламента Эстонии обвинил РФ в аннексии эстонских территорий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Снижение ставок на аукционах ОВГЗ почти остановилось, продажи снизились до 2,3 млрд грн

Правительство выделило 169 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами "Лисичанскугля" и "Первомайскугля"

Конкурсная комиссия получила шесть заявок на участие в трех СРП-конкурсах

Минэкономики Украины оценивает рост ВВП в 2019г в 3,3%

Необработанную древесину будут продавать только через электронные аукционы

ПОСЛЕДНЕЕ

Собрания акционеров МГОКа, ПГОКа, НЗФ и ЗЗФ с проектами решений о направлении значительной прибыли на дивиденды не состоялись

Снижение ставок на аукционах ОВГЗ почти остановилось, продажи снизились до 2,3 млрд грн

Правительство выделило 169 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами "Лисичанскугля" и "Первомайскугля"

Tata Motors получила прибыль за счет Jaguar Land Rover, лучше прогноза

Конкурсная комиссия получила шесть заявок на участие в трех СРП-конкурсах

Мининфраструктуры оспорит решение суда о приостановке концессии Херсонского морпорта

Потери турбизнеса в Италии из-за коронавируса могут достичь 4,5 млрд евро

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" за транзит газа в декабре-феврале $578 млн

Минэкономики Украины оценивает рост ВВП в 2019г в 3,3%

Рада снизила ставку ренты на добычу янтаря до 5% в 2020г, 8% в 2021-м и 10% с 2022г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА