Правительство выделило 169 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами "Лисичанскугля" и "Первомайскугля"

Кабинет министров направил 169 миллионов гривень на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами угольных объединений "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь", заявил заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

"Сегодня состоялась моя с Русланом Горбенко (народный депутат фракции "Слуга народа" – ИФ) встреча в Кабинете министров. Мы встречались с Оржелем (министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель - ИФ) и Гончаруком (премьер-министр Алексей Гончарук - ИФ). Они озвучили информацию, что выделили 169 миллионов гривень на погашение выплат шахтерам", - сообщил Ткаченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Минфин отправил эту сумму и в течении суток угольные объединения должны получить средства и начать выплаты сотрудникам", - добавил он.

Ткаченко уточнил, что речь идет о погашении задолженности по выплате заработных плат на угольных объединениях "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь".

Как сообщалось, в декабре 2019 года премьер Алексей Гончарук признал очередное накопление долгов по зарплате, после чего глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что по состоянию на 12 декабря задолженность по зарплате на угледобывающих предприятиях Украины составляет 1,072 млрд грн. 14 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о выделении Минфином 1 млрд грн на выплату зарплаты и о полном погашении задолженности перед шахтерами.

Госбюджет Украины на 2020 год предусматривает госфинансирование угольной отрасли на сумму 3,5 млрд грн.