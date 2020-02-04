Экономика

18:33 04.02.2020

Tata Motors получила прибыль за счет Jaguar Land Rover, лучше прогноза

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Крупнейший индийский автопроизводитель Tata Motors Ltd. в третьем финансовом квартале получил чистую прибыль, в том числе благодаря возвращению "в плюс" британского подразделения Jaguar Land Rover (JLR).

Как сообщается в пресс-релизе индийской компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 17,4 млрд рупий ($243 млн) по сравнению с убытком в 269,9 млрд рупий за аналогичный период годом ранее.

При этом эксперты, опрошенные Refinitiv, в среднем оценивали прибыль на уровне 10,9 млрд рупий.

Выручка Tata Motors сократилась в минувшем квартале на 6,8% - до 716,8 млрд рупий.

JLR в октябре-декабре получила доналоговую прибыль в размере 318 млн фунтов ($413 млн) против убытка в 273 млн фунтов за тот же период 2018 года. Выручка увеличилась на 2,8% и достигла 6,4 млрд фунтов, в том числе за счет повышения продаж в Китае.

Между тем общий объем розничных продаж сократился на 2,3%, хотя в КНР они подскочили на 24,3%, в Северной Америке - на 1,1%.

"Данному результату значительно способствовали обновления модельного ряда", - отмечается в пресс-релизе JLR. В том числе глобальные продажи нового компактного внедорожника Range Rover Evoque выросли на 30%, а обновленного Land Rover Discovery Sport - на 9,2%.

В 2019 году было реализовано 557,706 тыс. автомобилей Jaguar и Land Rover в 127 странах.

 

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