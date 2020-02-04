Необработанную древесину будут продавать только через электронные аукционы

Необработанная древесина будет реализовываться лесопользователями только через электронные аукционы, сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

Согласно сообщению на сайте министерства, соответствующее постановление от 4 декабря 2019 года №1178 "О реализации экспериментального проекта по проведению электронных аукционов по продаже необработанной древесины" было принято Кабинетом министров.

В министерстве указали, что указанным постановлением утвержден Порядок реализации экспериментального проекта по проведению электронных аукционов по продаже отдельных партий необработанной древесины. Порядком предусмотрено, что продажа древесины будет происходить в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" и на других электронных аукционах. Участие в аукционах могут принять как граждане Украины и юридические лица - резиденты, так и зарубежные юридические лица.

Аукционы будут проводиться с повышением цены, и в случае отсутствия победителя будет проводиться обязательный повторный аукцион со снижением стартовой цены, которая не может быть меньше себестоимости древесины. Кроме того, победитель аукциона обязуется внести 10%-ную предоплату по заключенному договору купли-продажи, пояснили в Минэкоэнерго.

Этот инициированный Минэкоэнерго экспериментальный проект начался 1 февраля 2020 года.

Он не распространяется на реализацию древесины в соответствии с законом "О публичных закупках", для нужд национальной безопасности и обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций, потребностей населения и в соответствии коллективных договоров.