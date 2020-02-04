Индустриальный парк "Белая Церковь" начинает строительство логистического депо для "Новой Пошты"

Индустриальный парк "Белая Церковь", что является проектом холдинговой компании UFuture, начинает строительство нового логистического депо курьерской доставки грузов компании "Нова Пошта" в Белой Церкви площадью более 3,9 тыс. кв. м.

Как сообщила пресс-служба UFuture, стоимость объекта превысит $5 млн.

Инвестиционный проект предусматривает создание инновационного терминала, в который войдет отделение по работе с клиентами, офисные и социальные помещения, а также пристроенные объекты инфраструктуры. В двухэтажном здании логистического депо будет автономное отопление, централизованная система вентиляции и кондиционирование воздуха. Ввод в эксплуатацию планируется на осень 2020 года.

"Мы откроем отделения и автоматизированное логистическое депо, чтобы обеспечить быструю доставку из Белой Церкви и еще 80 населенных пунктов области. Мощность депо - 2,8 тыс. посылок в час, на объекте будет работать до 50 человек”, - цитирует пресс-служба совладельца "Новой Пошты" Владимира Поперешнюка.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

UFuture - холдинговая компания украинского предпринимателя Василия Хмельницкого, которая объединяет его бизнес- и социальные проекты. Имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. Общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, превышает $1млрд.