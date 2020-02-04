Экономика

15:52 04.02.2020

Кабмин предлагает Раде полностью запретить приватизацию "Энергоатома", "Укрэнерго", Укргидроэнерго" и МГУ

2 мин читать
Кабмин предлагает Раде полностью запретить приватизацию "Энергоатома", "Укрэнерго", Укргидроэнерго" и МГУ

Перечень энергетических объектов, 100% доли корпоративных прав в которых должно, согласно законопроекту №2831, сохраняться за государством, включает в себя НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", а также АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Соответствующий список обнародован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В список полностью запрещенных к приватизации объектов также предлагается включить ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель", которые в 2019 году были созданы Кабинетом министров с целью обеспечения работы нового рынка электрической энергии. Кроме того, в перечень вошли предприятия, связанные с атомной энергетикой и обращением с радиоактивными отходами: ГСП "Объединение "Радон", ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", ГСП "Чернобыльская АЭС", ГП "Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" и др.

Как отмечается на сайте Министерства развития экономики, правительственный законопроект предусматривает три группы запрещенных к приватизации объектов. В первой – акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации. Во второй – акционерные общества, в которых доля принадлежащих государству корпоративных прав составляет 100%, в третей – объекты культуры и спорта.

При этом ПАО "Укрнафта", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Укртрансгаз", АО "Черноморнефтегаз" ни в одном из обозначенных перечней не фигурируют. Ранее же, предполагалось сохранение за государством, минимум, 50% акций ПАО "НАК "Нафтогаз Украины", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Черноморнефтегаз".

НАК "Нафтогаз Украины", как сообщалось, входит в первый список.

Теги: #приватизация #энергетика #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:13 04.02.2020
Необработанную древесину будут продавать только через электронные аукционы

Необработанную древесину будут продавать только через электронные аукционы

14:01 04.02.2020
Кабмин допускает приватизацию до 50% "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты"

Кабмин допускает приватизацию до 50% "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты"

12:01 04.02.2020
Дубилет анонсировал пилот по централизации госзакупок с 1 марта, запуск электронного больничного – до 1 апреля, пилот по электронной акцизной марке - до 1 июля

Дубилет анонсировал пилот по централизации госзакупок с 1 марта, запуск электронного больничного – до 1 апреля, пилот по электронной акцизной марке - до 1 июля

10:59 04.02.2020
Дубилет не понимает, зачем нужно отделение Ощадбанка в здании Кабмина

Дубилет не понимает, зачем нужно отделение Ощадбанка в здании Кабмина

10:33 04.02.2020
Во всем Кабмине электронный документооборот полностью заработает до 1 июля - Дубилет

Во всем Кабмине электронный документооборот полностью заработает до 1 июля - Дубилет

09:57 04.02.2020
Дубилет: электронные выборы – это способ вернуть молодежь на избирательные участки

Дубилет: электронные выборы – это способ вернуть молодежь на избирательные участки

19:37 03.02.2020
Зеленский ожидает активного участия турецких компаний в приватизации в Украине

Зеленский ожидает активного участия турецких компаний в приватизации в Украине

17:21 03.02.2020
Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Кравцова без перевода на другую должность

Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Кравцова без перевода на другую должность

16:50 03.02.2020
Главой Государственного космического агентства стал основатель Kwambio и Gutenbergz Усов

Главой Государственного космического агентства стал основатель Kwambio и Gutenbergz Усов

12:44 03.02.2020
Кабмин утвердил план предотвращения распространения в Украине нового коронавируса

Кабмин утвердил план предотвращения распространения в Украине нового коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Необработанную древесину будут продавать только через электронные аукционы

"Vodafone Украина" разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 6,2%

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" рассчитана на пять лет, а в будущем может быть расширена – Зеленский

"Богдан Моторс" намерена сократить половину работников

Негативный небаланс на рынке природного газа по итогам 2019г. увеличился на 39%, достиг 44 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 3 тыс. пользователей тестируют программный РРО – налоговая

Индустриальный парк "Белая Церковь" начинает строительство логистического депо для "Новой Пошты"

Сеть Eva планирует в 2020 г увеличить продажи СТМ минимум на 30%

"Vodafone Украина" разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 6,2%

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" рассчитана на пять лет, а в будущем может быть расширена – Зеленский

"Богдан Моторс" намерена сократить половину работников

Негативный небаланс на рынке природного газа по итогам 2019г. увеличился на 39%, достиг 44 млрд грн

Зеленский одобряет принятие закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Hyundai приостановит производство в Южной Корее из-за нехватки выпускаемых в Китае компонентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА